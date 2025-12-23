3.66 BYN
На базе 20-й гимназии Минска открылся музей городов-побратимов столицы
Автор:Редакция news.by
Объединяем страны и народы и налаживаем мосты дружбы и сотрудничества. Музей городов-побратимов открылся в Минске. Интерактивная площадка работает на базе 20-й гимназии Минска.
В музее представлена экспозиция книг, памятных знаков, атласов, предметов быта и народных костюмов городов-побратимов столицы. Их, кстати, 37 - от Бишкека до Нижнего Новгорода и Исламабада. Культурный колорит - из личных семейных коллекций. Помогли собрать экспозицию и представители посольств дружественных стран в Минске.
Лучший подарок - книга. Полномочные послы и официальные представители посольств в Беларуси презентовали по случаю открытия музея редкие издания произведений авторов на разных языках. Ценные сборники поэзии и прозы подписали лично.