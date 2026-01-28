На базе Белнефтехима обсудили тему помощи ИИ в решении бизнес-задач

Как использовать инновации на практике и почему в решении бизнес-задач сложно обойтись без помощи искусственного интеллекта. Такие основные тезисы прозвучали на диалоговой площадке на базе концерна "Белнефтехим".

Искусственный интеллект - словосочетание, которое мы слышим везде, потому что оно затрагивает все сферы: образование, сельское хозяйство, промышленность. К примеру, несколько лет назад белорусские ученые разработали веб-сервис на основе ИИ, который за считанные минуты анализирует рентгеновские снимки. А МТЗ вместе с учеными Национальной академии наук Беларуси разработал беспилотный трактор. Хорошо, когда нейросети приносят реальную пользу, но это гарантировано в том случае, если есть навыки работы с невидимым помощником. 28 января это стало главной темой семинара для сотрудников Белнефтехима. О нейросетях рассказывали специалисты Международной Бизнес-Академии "Белоруснефть". Кстати, заметим, что запрос на ИИ-просвещение поступил от женщин.

Светлана Гурина, зампредседателя концерна "Белнефтехим":

"Сегодня женщины используют искусственный интеллект и в своей личной жизни. Все любят красивые фотографии, например. Думаю, что женщины в этом процессе станут драйвером, чтобы и в нашей профессиональной деятельности, и в нашем инвестиционном развитии искусственный интеллект стал неотъемлемой частью бизнес-процесса".

участники диалоговой площадки на базе концерна "Белнефтехим" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e94a144-e8cb-42f3-ae3e-22eebb87c6a7/conversions/73dd2f10-aead-4b12-99d4-686012fea4ec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e94a144-e8cb-42f3-ae3e-22eebb87c6a7/conversions/73dd2f10-aead-4b12-99d4-686012fea4ec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e94a144-e8cb-42f3-ae3e-22eebb87c6a7/conversions/73dd2f10-aead-4b12-99d4-686012fea4ec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e94a144-e8cb-42f3-ae3e-22eebb87c6a7/conversions/73dd2f10-aead-4b12-99d4-686012fea4ec-xl-___webp_1920.webp 1920w

Председатель концерна "Белнефтехим" Илья Икан отметил, что все хотят в итоге создать продукт в отрасли, который будет востребован и в Беларуси, и за рубежом. И понимая, что в сегодняшних реалиях искусственный интеллект является возможностью, эту оперативную, новую, интересную возможность должны направить на актуализацию продуктовой линейки, обеспечив тем самым конкурентное снижение затрат и предоставление цены на рынке по интересным для потребителя ценам с интересными возможностями.