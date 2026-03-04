На Белшине в Бобруйске обсудили роль местных советов в занятости населения

Занятость населения - не только экономическая задача, но и вопрос социальной справедливости. Таким мнением поделилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время заседания местных советов депутатов в Бобруйске на предприятии Белшина.

Основная тема - роль местных советов депутатов в реализации занятости населения. За два года рассмотрены такие вопросы, как земельно-имущественные отношения, закрепление кадров в сельской местности, строительство и инфраструктура в малых населенных пунктах, а также деятельность садоводческих товариществ и жилищно-коммунального обслуживания населения.

Александр Горошкин, председатель Могилевского областного совета депутатов:

"Абсолютно не случайно был выбран город Бобруйск как площадка для проведения этого совета, потому что результаты, которые достиг Бобруйск и Могилевщина в целом, заставляют нас думать о том, что мы двигаемся в правильном направлении. Да, каждый трудоспособный человек должен работать, приносить для государства и себя благо, поэтому сейчас выработан ряд мер".

Ирина Рынейская, председатель Бобруйского городского совета депутатов:

"Ситуация на рынке труда нашего города стабильная и управляемая. Мы фиксируем снижение уровня безработицы в Бобруйске. Количество вакансий, которые заявлены нанимателями нашего крупного города, крупных предприятий, остается стабильным, но традиционно больший процент в этой массе занимают вакансии рабочих - профессия сегодня в городе Бобруйске более 70 %. Идет целенаправленная работа в нашем городе по вовлечению населения в экономику. Самая главная задача - максимальная поддержка человека в трудоустройстве".

Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что основа всего - это экономика. В Беларуси выстроена правовая база работы с населением, которая направлена на создание условий для трудоустройства, а также занятости граждан.

"Мне работается очень интересно, потому что в университете ты учился одному, а здесь ты увидел все это наглядно. Это, конечно, не так, как ты представлял, но все складывается достаточно хорошо. Коллеги помогают, объясняют. Как профессионал, я чувствую, что развиваюсь и становлюсь выше", - поделилась инженер-конструктор ОАО "Белшина" Александра Германович.

Также Наталья Кочанова отметила, что ситуация на рынке труда в Беларуси характеризуется растущим уровнем занятости людей в трудоспособном возрасте и низким уровнем безработицы.