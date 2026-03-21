На что обратить внимание при построении оборонных конструкций - узнаем в проекте "Диспозиция"

Весеннее обострение на Ближнем Востоке и на территории Украины демонстрирует, какими станут вооруженные конфликты в ближайшем будущем. И в этих конфликтах точно не будет места ни правилам, ни этике, ни милосердию.

Конфликты на Ближнем Востоке продолжают поставлять пищу для размышления политикам и военным по всему миру. Это касается и Беларуси. Как подчеркивают эксперты, правил у войны уже не осталось, но есть и постоянно появляются эффективные способы вооруженной борьбы. Если лишь фиксировать их в газетах и на ток-шоу, то с большой долей вероятности можешь в острое время оказаться банальной немощной жертвой. Подобный статус для Минска неприемлем. А потому современные военные столкновения детально исследуются на всех уровнях для поиска эффективных способов нейтрализации новых вызовов.

Боевые действия в Ближневосточном регионе в последнее время несколько затмили конфликт на территории Украины. А ведь здесь на свет продолжают являться, пожалуй, куда более актуальные для нас угрозы. Взять тот же удар по предприятию "Кремний Эл" в Брянске. Даже с отключенным мобильным интернетом ВСУ удалось довольно точно поразить объект, для чего задействовался, как считают специалисты, беспилотный аппарат над областным центром. Здесь еще стоит понимать, что у нас с российскими коллегами во многом схожие модели противовоздушной обороны. Поэтому их пробелы - это потенциально и наши проблемы, которые необходимо мгновенно решать.

Насчет мобильных средств противовоздушной обороны. Не надо быть мощным аналитиком, чтобы не увидеть: именно этот компонент - мобильность подразделений зенитных ракетных войск - сейчас тщательно оценивается в ходе проверки боевой готовности Вооруженных Сил. Причем происходит это в контексте не только скорости, но и конечной эффективности. Задействована и авиация, которая выполняет роль контрольных целей. При этом подразделения работают в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы, диверсионно-разведывательных групп условного противника.