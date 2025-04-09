На III Белорусско-российском туристическом конгрессе туристические маршруты обретают новые краски

Беларусь туристическая - проект, который должен быть реализован в ближайшее пятилетие сполна. Этот посыл прозвучал во время инаугурационной речи Президента как программное заявление.

Согласно данным Белстата, только в прошлом году нашу страну посетили почти 370 тысяч гостей. Речь о туристах, которые выбирали организованные туры для знакомства с белорусскими достопримечательностями и культурой.

Факт Россия - лидер по количеству туристов в Беларуси

Лидерами по числу посещений стали россияне - их оказалось более 355 тысяч человек. На втором месте - латвийцы. А замыкают тройку гости из Турции.

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Также в прошлом году в нашу страну приезжали экскурсионные группы из Китая, Литвы, Эстонии, Германии, Казахстана и Азербайджана. В среднем туристы проводят в Беларуси около четырех дней.

Стимулирует поток туристов в Беларусь из разных стран, в том числе Европы, безвизовый режим. Он действует до конца этого года для граждан 38 европейских государств.

Спрос на поездки в Беларусь постоянно растет у россиян. Востребованы туры в санатории республики, растет сектор делового туризма, премиум-путешествий. Способствует этому регулярное авиасообщение Беларуси с 20 регионами России.

III Белорусско-российский туристический конгресс

Там, где границы стираются, а туристические маршруты обретают новые краски - на площадке Белорусско-российского туристического конгресса! Здесь, в самом сердце сотрудничества, звучат не просто слова, а строятся мосты между нашими культурами, историями и гостеприимством. Ведь когда две страны открывают свои двери друг другу, рождаются миллионы удивительных историй. И эти истории уже пишутся новыми экскурсионными маршрутами, совместными проектами и, конечно, улыбками туристов. О том, как Беларусь и Россия превращают общие мечты в дороги реальности - в нашем сюжете!

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Форум с каждым годом набирает обороты как по численности участников, так и по представленности туроператоров и регионов. В этом году на конгрессе представлено более десятка тематических секций о разных видах туризма. Среди участников также представители дипкорпуса Сербии и Турции. Всего более полутысячи человек.

Елена Болигатова, замминистра экономики Беларуси:

"Мы видим, что перспективы развития туристической отрасли достаточно обширны. В Республике Беларусь есть как культурное наследие, так и природные жемчужины, которые могут быть таким существенным драйвером для роста всей в целом индустрии туризма".

Наталья Костенко, зампредседателя Комитета Государственной думы России:

"Одно из важных направлений, в том числе в преддверии 80-летнего юбилея Победы, это все-таки патриотический туризм. Я думаю, он и в этом году проявит себя как отдельное направление и в дальнейшем. И это очень важно. Мы сейчас прилагаем усилия для того, чтобы детский, школьный, молодежный туризм получил новое дыхание".

Взаимный туристический поток Союзного государства в прошлом году составил рекордные 6 млн человек. Сейчас важно все усилия направить на формирование союзного туристического продукта, совместных маршрутов бесшовных путешествий для граждан из третьих стран. В ближайшее время иностранцы из 64 стран смогут оформить электронную визу как в Россию, так и в Беларусь. А также совсем скоро в Смоленске создадут Туристический информационный центр Союзного государства.

Алексей Русакевич, директор информационно-туристического центра "Минск":

"Взаимное признание виз тоже подтолкнуло людей. То есть уже приезжали туристы из Канады, США, которые сделали трансграничные маршруты. Уже прилетая в Москву, они посещают следующим пунктом, выбирают город Минск и отправляются, например, к себе на родину из Санкт-Петербурга".

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В формирующихся программах социально-экономического развития туризм приобретает большую значимость. Акцент делается на тех направлениях, которые традиционно сложились и имеют успех, востребованы как белорусами, так и иностранцами. В частности, речь идет о медицинском туризме, санаторно-курортном лечении. Появляются новые объекты для размещения, набирают популярность велнес-услуги.

Илья Макаренко, эксперт в области медицинского туризма:

"На сегодняшний день в медицинском туризме пользуются популярностью все медицинские услуги, которые оказывает наше учреждение здравоохранения. На самом деле раньше, если большей популярностью пользовались стоматологические услуги, то сегодня спектр оказываемых услуг для иностранцев значительно расширился. Сюда входят и ортопедия, и гинекология, диагностика - все направления в той или иной степени пользуются большой популярностью. К нам приезжают пациенты на один день, на два дня. За этот краткий период они могут получить большое количество медицинских услуг, потому что каждое учреждение здравоохранения ориентировано на иностранного пациента и на экспорт выполняемых медицинских услуг".

Геннадий Шаталов, эксперт в области туризма (Россия):

"Буквально уже сегодня мы начали подготовку к международному туристическому форуму, который пройдет в Минске 26-28 июля. Традиционно мы его проводили в России. Мы решили, почему бы нам не собраться в замечательном Минске".