На какие направления вырос спрос у белорусских туристов в 2026 году

Открытие новых выездных туристических направлений и расширение географии полетов нашей авиакомпании скорректировало круг запросов белорусских путешественников на сезон-2026. Об этом сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.



Турция сохраняет статус бестселлера, охватывая все сезоны и целевые аудитории - от семей с детьми до молодежи. Египет, ОАЭ и Грузия дополняют эту картину как надежная "пляжная база". Новинка - Юго-Восточная Азия. Растет спрос и на такие направления, как Армения, Азербайджан, Узбекистан, где богатая экскурсионная программа.