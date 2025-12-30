На Комаровском рынке подводят итоги месяца гастрономического туризма

30 декабря в Минске проходит тематический семинар по развитию гастрономического туризма.

Более 20 специалистов туристической сферы посетили Комаровский рынок, чтобы обсудить его роль в турпрограммах. Эксперты отмечают, что этот знаковый объект способен привлечь внимание как белорусских, так и иностранных гостей.

"Беларусь гостеприимная"

Декабрь подходит к концу, а вместе с ним завершается месяц гастрономического туризма. Финальные мероприятия проходят на легендарном Комаровском рынке - месте, где минчане всегда находят все самое свежее - овощи, фрукты и мясо.

30 декабря здесь организован семинар по развитию гастрономического туризма. Он проводится в рамках программы "Беларусь гостеприимная" на эту пятилетку. Участники обсуждают, как рынок может стать еще интереснее для туристов и гостей столицы.

На Комаровском рынке можно изучать географию мира по адресам поставок. Здесь представлены продукты из разных стран: от привычных огурцов и помидоров до экзотических манго, ананасов и фейхоа.