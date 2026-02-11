Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

"На контроле Президента": белорусские овощи должны быть на полках магазинов до мая

Рейды по крупным сетям и небольшим магазинам показывают - отечественные овощи и яблоки есть практически везде. Однако недочеты имеются. В одной только Минской области Комитет госконтроля с начала года выявил нарушения в 20 торговых объектах. Есть факты реализации некачественной плодоовощной продукции, не всегда до покупателя доведена и важная информация о товаре.

О выборе покупателя и ответственности продавцов смотрите в нашем проекте "На контроле Президента" в вечернем эфире на "Беларусь 1", а также на нашем сайте News.by и мультимедийном портале Videobel.

Разделы:

ОбществоТорговляЭкономика

Теги:

На контроле Президента