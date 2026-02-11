"На контроле Президента": белорусские овощи должны быть на полках магазинов до мая

Рейды по крупным сетям и небольшим магазинам показывают - отечественные овощи и яблоки есть практически везде. Однако недочеты имеются. В одной только Минской области Комитет госконтроля с начала года выявил нарушения в 20 торговых объектах. Есть факты реализации некачественной плодоовощной продукции, не всегда до покупателя доведена и важная информация о товаре.