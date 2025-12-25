Новогодний волшебник в погонах. 25 декабря на "Линии Сталина" открылась резиденция Деда Мороза. Традиционно этот историко-культурный комплекс предлагает шоу и квесты на военно-патриотическую тематику. Поскольку тематика военная, то и Дед Мороз приезжает сюда на танке Т-50 образца 1943 года. Машина была разработана в Ленинграде, тогда же и принята на вооружение.

В СССР танков Т-50 было произведено около 70, а в Финляндии они производились до 1954 года. В финскую войну финны захватили этот танк и наладили производство.

Дети любят комплекс "Линия Сталина" из-за множества игровых локаций. Вот и сегодня, прежде чем увидеть генерала Деда Мороза, надо пройти импровизированный новогодний квест. Каждый желающий получает карточку участника и отправляется в разведку по секретным объектам резиденции.

По словам Александра Метлы, исполнительного директора историко-культурного комплекса "Линия Сталина", прежде чем попасть к боевому Деду Морозу и получить подарок, ребятам нужно пройти несколько испытаний, в том числе выстрелить из пневматики, подбить танк, придумать шифры.

После успешного прохождения всех испытаний гости попадают в штаб Деда Мороза, где могут лично пообщаться с ним, прочитать стихотворение, сделать фото на память, а также получить персональное напутствие и заряд боевого новогоднего духа.