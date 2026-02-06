На малую родину святой блаженной Валентины Минской съехались люди со всей Беларуси

Православная церковь вспоминает Валентину Минскую. 6 февраля исполняется 20 лет канонизации подвижницы земли белорусской. Памятные мероприятия начались торжественным богослужением в храме Святого Николая в деревне Станьково Дзержинского района.

Службу возглавил митрополит Минский и Заславский Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.

Станьково. Храм Святого Николая. Именно с этой церковью связаны жизнь и судьба Валентины Минской, ее семьи и рода. Именно в этом приходе служил отец Валентины, иерей Феодор Чернявский. Сама она по отцу Валентина Чернявская. Здесь Валентину крестили, здесь ее венчали. И последнее свое пристанище блаженная Валентина Минская нашла не в Станькове, но близко - в деревне Крысово, там она похоронена, на дзержинской земле.

Сегодня на малую родину святой блаженной съехались люди со всей Беларуси. Для многих из них Станьково - давно знакомое место паломничества. И в храме, и на месте захоронения святой Валентины люди бывают круглый год. Приезжают, молятся, просят.

Чествование памяти Валентины Минской началось богослужением: в храме Святого Николая духовную покровительницу в молитвах прославляли священники вместе с верующими. Возглавил службу митрополит Минский и Заславский Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.