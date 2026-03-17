На Минской книжной выставке показали проект "Электронная чытанка" с голосами белорусских классиков

После торжественной церемонии открытия XXXIII Минской международной книжной выставки-ярмарки интерес посетителей к мероприятию не ослабевает. У павильонов выставочного центра "БелЭкспо" выстраиваются очереди: гости и участники форума знакомятся с экспозициями, представленными 23 странами.

Особое внимание привлекают отечественные инновационные проекты. Среди них - "Электронная чытанка", позволяющая познакомиться с художественной литературой в цифровом формате. Уникальность разработки в том, что с помощью технологий искусственного интеллекта произведения классиков белорусской литературы, в частности Кузьмы Чорного, озвучиваются голосами самих авторов. Это позволяет передать эмоциональную глубину и интонации, заложенные писателями в свои тексты.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Литература - это часть культуры. Причем это та часть культуры, которая не исчезнет, как многие видеоролики в популярных социальных сетях, как еще какие-то изданные на цифровых носителях произведения. Это то, что остается на полке, и то, что сохраняет культуру того времени для будущих поколений. Поэтому мы только из книг, которые нам достались в наследство, можем знать, читать, видеть, понимать и чувствовать, что чувствовали, о чем переживали, какие события проживали наши предки. Так же и наши потомки, благодаря книгам, в том числе и тем, которые представлены в рамках этой выставки, - художественной литературы, науной, детской и популярной".

XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка

В программе выставки - масштабные автограф-сессии, встречи с авторами, мастер-классы. Часть мероприятий пройдет на базе Национальной библиотеки Беларуси, где запланированы симпозиумы, международные встречи и кулуарные переговоры.

Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Международная книжная выставка-ярмарка - это не просто событие, а праздник. Смотрите, сколько людей, которые ждут этого праздника. Мы готовимся: и книгоиздатели, и Национальная библиотека, и читатели. Это элемент книжной, культурной дипломатии. Она идет впереди такой привычной нам классической дипломатии, особенно в современном мире, трудно переоценить значение. И стенд Национальной библиотеки для нас тоже в этом году особенный, ведь исполняется 20 лет зданию Национальной библиотеки - это один из символов независимой, суверенной Беларуси. Мы, белорусы, сумели построить это сложное инженерно-техническое здание, наполнить его смыслом. Чтение, книга - это по-прежнему интересно, это по-прежнему молодежно. Я не люблю говорить, что книга - это модно. Книга выше моды, и она востребована разными поколениями. Если кто-то сомневается, приходите к стенду Национальной библиотеки, мы это докажем".

Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Для удобства посетителей впервые за 33 года проведения форума изменен график работы: в воскресенье, 22 марта, выставка будет открыта до 19:00, чтобы все желающие могли посетить ее после рабочей недели.