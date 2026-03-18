3.66 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
На Минской книжной выставке прошла презентация книги профессора Радькова о белорусских городах
Главное книжное событие года: сотни авторов, тысячи изданий и гостей из разных стран мира собрались на Минской международной книжной выставке-ярмарке.
Во второй день форума состоялась презентация книги Александра Радькова "Города", где автор делится путевыми заметками и воспоминаниями о встречах, погружая читателей в историю и самобытность белорусских городов.
Александр Радьков, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси:
"Мне очень хотелось высказать личное впечатление. Т. е. я бывал в городах, прежде всего белорусских, по службе, дружбе, новостным конференциям и не только в белорусских, но и в российских, и в зарубежных, и в Пекине, и в Каракасе. Мне захотелось изложить, как я воспринимаю этот город. Ведь город - это сгусток цивилизации, ступень развития нашего сообщества. А почему в Беларуси в городах у рек один берег высокий, а другой - низкий? Вот там есть ответы. И в этом, кстати, ценность книги, что там можно что-то для себя найти, сравнить свои впечатления с впечатлениями автора, что-то для себя открыть".
Среди описанных населенных пунктов - Пинск, Лунинец, Кричев, Жодино, Быхов. Каждая страница книги превращается в увлекательную экскурсию, позволяя читателю по-новому взглянуть на знакомые места. Всего в издании представлена история 20 городов.