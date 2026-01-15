3.71 BYN
На морозе ниже -25 °C: в Гомельской области работают пункты обогрева Красного Креста
В Гомельской области температура воздуха опускалась и ниже -25 °C. Чтобы помочь справиться с аномальным холодом, на базе районных организаций Красного Креста заработали стационарные пункты обогрева. Можно получить не только горячий чай, но и еду, теплую одежду и первую медицинскую помощь.
Татьяна Сельвич, председатель Центральной районной организации Гомеля Белорусского Красного Креста:
"С самого момента открытия в пункты начали приходить люди. В дни сильных метелей посетители собирались у дверей еще до начала работы. Мы ежегодно реагируем на экстремальные холода подобным образом, поэтому горожане знают: с наступлением зимы здесь всегда можно согреться, получить горячее питание и теплую одежду".
В Гомеле уже зафиксированы случаи обморожений. Медики напоминают: для защиты от переохлаждения необходимо одеваться многослойно, не оставаться на одном месте долго и больше двигаться.
"За период 2026 года в больницу обратились 19 человек с обморожениями. Двенадцать пациентов были направлены на амбулаторное лечение, а семь - госпитализированы для дальнейшей терапии", - рассказал врач-хирург Гомельской городской клинической больницы № 1 Сергей Иванюк.
Также необходимо контролировать время, проведенное на улице, по возможности находить теплое место, чтобы согреться, и не растирать обмороженные участки тела.