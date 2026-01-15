На морозе ниже -25 °C: в Гомельской области работают пункты обогрева Красного Креста

В Гомельской области температура воздуха опускалась и ниже -25 °C. Чтобы помочь справиться с аномальным холодом, на базе районных организаций Красного Креста заработали стационарные пункты обогрева. Можно получить не только горячий чай, но и еду, теплую одежду и первую медицинскую помощь.

Татьяна Сельвич, председатель Центральной районной организации Гомеля Белорусского Красного Креста:

"С самого момента открытия в пункты начали приходить люди. В дни сильных метелей посетители собирались у дверей еще до начала работы. Мы ежегодно реагируем на экстремальные холода подобным образом, поэтому горожане знают: с наступлением зимы здесь всегда можно согреться, получить горячее питание и теплую одежду".

Татьяна Сельвич, председатель Центральной районной организации Гомеля Белорусского Красного Креста news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e035edec-82a1-49bd-bfec-e68b3cfa28ef/conversions/64e1bb07-e734-402d-b689-f6f7f0c58ea2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e035edec-82a1-49bd-bfec-e68b3cfa28ef/conversions/64e1bb07-e734-402d-b689-f6f7f0c58ea2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e035edec-82a1-49bd-bfec-e68b3cfa28ef/conversions/64e1bb07-e734-402d-b689-f6f7f0c58ea2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e035edec-82a1-49bd-bfec-e68b3cfa28ef/conversions/64e1bb07-e734-402d-b689-f6f7f0c58ea2-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Гомеле уже зафиксированы случаи обморожений. Медики напоминают: для защиты от переохлаждения необходимо одеваться многослойно, не оставаться на одном месте долго и больше двигаться.

"За период 2026 года в больницу обратились 19 человек с обморожениями. Двенадцать пациентов были направлены на амбулаторное лечение, а семь - госпитализированы для дальнейшей терапии", - рассказал врач-хирург Гомельской городской клинической больницы № 1 Сергей Иванюк.

врач-хирург Гомельской городской клинической больницы № 1 Сергей Иванюк news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f39de3a2-0aa7-45f1-a37f-7360754ad451/conversions/5cff717a-f4aa-420a-9c70-0d9042320ddf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f39de3a2-0aa7-45f1-a37f-7360754ad451/conversions/5cff717a-f4aa-420a-9c70-0d9042320ddf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f39de3a2-0aa7-45f1-a37f-7360754ad451/conversions/5cff717a-f4aa-420a-9c70-0d9042320ddf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f39de3a2-0aa7-45f1-a37f-7360754ad451/conversions/5cff717a-f4aa-420a-9c70-0d9042320ddf-xl-___webp_1920.webp 1920w