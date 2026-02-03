3.73 BYN
2.87 BYN
3.40 BYN
На одной волне с зумерами: молодые преподаватели завоевывают популярность через социальные сети
Автор:Редакция news.by
Ежегодно в образовательную отрасль приходят около 5 тыс. молодых специалистов. Педагоги нового поколения стремятся общаться с подростками на их языке, считая это залогом взаимопонимания, а особый феномен наблюдается в белорусских школах: популярность среди учеников завоевали молодые преподаватели, которые ведут не только уроки, но и активную жизнь в соцсетях - это группа в Telegram с домашней работой, TikTok с разборам централизованного экзамена и влоги из жизни учителя.
Это новое веяние доказывает, что сегодня учитель может быть многогранным. Такой современный подход прекрасно дополняет классическую школу, делая образование ближе и интереснее для учеников.