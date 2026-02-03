На одной волне с зумерами: молодые преподаватели завоевывают популярность через социальные сети

Ежегодно в образовательную отрасль приходят около 5 тыс. молодых специалистов. Педагоги нового поколения стремятся общаться с подростками на их языке, считая это залогом взаимопонимания, а особый феномен наблюдается в белорусских школах: популярность среди учеников завоевали молодые преподаватели, которые ведут не только уроки, но и активную жизнь в соцсетях - это группа в Telegram с домашней работой, TikTok с разборам централизованного экзамена и влоги из жизни учителя.