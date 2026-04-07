На пространстве СНГ планируется развивать совместные туристические инициативы
Патриотический туризм играет важную роль в воспитании будущих поколений и формировании общего исторического пространства. Эта тематика является ключевой в программе большой туристической недели.
Она объединяет представителей 22 регионов России, а также Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и других стран СНГ. Подробнее обсудили перспективы развития отрасли в Совете Республики 7 апреля.
Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте России:
"Сегодня прозвучал в ходе круглого стола момент, посвященный скорби. Это память о жертвах геноцида советского народа, тем более в преддверии 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида. Музейные мемориальные комплексы Республики Беларусь говорили о уже налаженных связях, например, "Хатынь" - с мемориальным комплексом "Хацунь" в Брянской области".
На пространстве СНГ планируется развивать совместные туристические инициативы, национальные исторические турмаршруты для граждан СНГ, изменят подход и в правовом поле. В скором времени разработают и модельные нормативные правовые акты, и стандарты туристических услуг отрасли.