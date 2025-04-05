На региональном форуме в Могилеве депутаты обсудили перспективы развития Приднепровского края

В рамках второго регионального форума "Местное самоуправление в Могилевской области: инициатива, единство, действие, результат" в Могилеве состоялись диалоговые площадки, выставки, конференции, телемост с российскими коллегами.

Около 200 активистов, депутатов обменяются опытом, обсудят перспективы развития территорий, вовлечения жителей, в том числе молодежи, в решение вопросов местного значения. Формирование постоянной обратной связи между властью и населением.

Александр Горошкин, председатель Могилевского областного Совета депутатов:

"Вся работа делается для того, чтобы жизнь людей Приднепровского края стала еще лучше и содержательней. Но при этом жители должны прекрасно понимать и депутатский корпус, который должен доносить до населения, что определенные задачи есть не только у вертикали власти, но и у всех людей".

Член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Галина Беляева отметила, что белорусы стоят на позиции расширения полномочий органов местного самоуправления. Для этого нужно создать такие условия, чтобы активные граждане имели возможность участвовать в реализации и решении важных для региона вопросов.