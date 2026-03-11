На страже безопасности - в приоритете охрана воздушных рубежей Беларуси

В Брестской области проверку проходят два подразделения: 120-я зенитная ракетная бригада и батарея 62-го зенитного ракетного полка. Все подразделения прибыли на место назначения, совершив марш, и несут боевое дежурство по противовоздушной обороне. С 9:00 находятся в готовности к выполнению учебно-боевых задач, предусмотренных планом проверки.

Военнослужащие 62-го зенитного ракетного полка совершили180-километровый марш в назначенный район. Сигнал о проверке боеготовности по поручению Президента получили 9 марта. Тогда же подразделения выдвинулись на боевое дежурство.

Максим Лагун, командир зенитной ракетной батареи "Оса" ВС Беларуси:

"Во время внезапной проверки особо ничего не изменяется, когда батарея выполняет задачи вблизи границы Беларуси. Принцип один и тот же: мы отрабатываем свои непосредственные обязанности. Батарея уже выполняла задачи вблизи границы".

Задача батареи - выдвинуться в любой район страны, обнаружить и уничтожить воздушного противника. В настоящее время в приоритете борьба с БПЛА. И комплекс "Оса" здесь демонстрирует свою эффективность.

Владимир Гетов, военнослужащий батареи 62-го зенитного ракетного полка ВС Беларуси:

"Машина хоть и старая, еще советского производства, но может дать фору некоторым новым. Ламповое оборудование дает свои плоды. Его очень тяжело заглушить. Но его нужно понимать, знать, как им правильно пользоваться, и только в умелых руках оно и правда хорошо работает".

Условия, в которых проходит проверка, приближены к боевым, отмечают представители Совета безопасности. Обещают, что задачу подразделения войск ПВО будут выполнять достаточно интересную и новую для себя.

Александр Безобразов, представитель группы проверки Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси:

"Этой батарее предстоит в рамках несения боевого дежурства выполнить учебные боевые задачи, предусмотренные планом проверки. Сейчас расчеты боевых машин находятся в районах стартовых позиций и осуществляют подготовку и повышение готовности своих боевых машин, техники к выполнению учебной боевой задачи. Задачи связаны с нарушением пресечения государственных границ в воздушном пространстве".

На страже воздушных рубежей находится и 120-я зенитная ракетная бригада. Одно из ее подразделений было приведено в готовность к выполнению учебно-боевых задач 10 марта. На вооружении бригады - ЗРК "Бук". Самоходная огневая установка предназначена для уничтожения самолетов, крылатых ракет, вертолетов и БПЛА.

Александр Грицкевич, начальник расчета СОУ "Бук" 120-й Зенитной ракетной бригады ВС Беларуси:

"Уничтожение воздушного условного противника из-за укрытия со сменной позиции, сложных позиций. Перед тем как приступить к выполнению боевых задач, проводим контроль функционирования, оперативный контроль с последующим докладом на командный пункт".

В северном регионе страны к выполнению поставленных задач приступила зенитная ракетная батарея "Тор" 15-й зенитной ракетной бригады. В обозначенный район совершили марш из пункта постоянной дислокации. Современный мобильный комплекс имеет широкий спектр возможностей для работы в самых сложных условиях.

Александр Гнедько, командир зенитной ракетной батареи "Тор" 15-й зенитной ракетной бригады ВС Беларуси:

"Комплекс применяется для уничтожения маловысотных и малоразмерных целей типа БПЛА. Эффективно отрабатывает по ним на низких высотах. Эффективно работает по тактическим ракетам".

В поддержку - рота 103-й Витебской воздушно-десантной бригады, перед которой стоят задачи по организации охраны объекта. Личный состав обеспечен стрелковым вооружением, а также беспилотными летательными аппаратами.

На аэродроме 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы прошли полеты. К выполнению задач были привлечены экипажи самолетов Як-130, Су-25 и L-39.

Николай Смолянинов, командир 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы:

"Часть сил и средств на аэродроме базирования находится в готовности по дополнительному распоряжению выполнить поставленную задачу. Назначенные силы и средства осуществили перебазирование комбинированным способом на оперативные аэродромы и готовы также выполнить поставленные задачи. Особенностью выполнения проверки является то, что мероприятия выполняются в условиях активного противодействия силам ДРГ условного противника".