На Цнянском водохранилище в Минске за вечер 18 января окунулись 2 тыс. человек

Январские морозы не стали помехой одной из главных традиций на Крещение Господне. Православные верующие уже с вечера 18 января активно окунаются в прорубь, очищая тело и душу. В Беларуси оборудовано более 130 безопасных мест.

Цнянское водохранилище - это традиционное место для крещенских купаний с прекрасными зимними пейзажами. Только за вчерашний вечер здесь окунулись более 2 тыс. человек, а с самого утра 19 января искупались еще около сотни.

В купальнях оборудованы специальные лестницы, также неподалеку находятся пункты обогрева, раздевалки, где можно выпить теплого чая, чтобы согреться. А также, конечно, работают бани.

Медики напоминают: перед погружением в прорубь необходимо разогреться, сделать минимальную физическую разминку, а потом уже окунаться, но не более одной минуты, затем согреться и выпить теплый чай.

Сергей Амбражей, водолаз спасательной станции "Цнянская":

"На спасательной станции "Цнянская" организовано круглосуточное купание до 19 января 19:00. Дежурят сотрудники милиции, ОСВОД, МЧС и скорая помощь. Условия мы создали хорошие, отличное настроение у людей остается. Вечером вчера была очень красивая подсветка и мороз, а не слякоть - для тех, кто окунается, это самое главное".

Народные приметы этого дня всегда были связаны с погодой и будущим урожаем. Считалось, что если на Крещение небо ясное и стоит мороз, то лето будет засушливым. А вот пасмурная и снежная погода обещает обильный урожай хлеба.