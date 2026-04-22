На Витебщине строят современные молочно-товарные комплексы с акцентом на сохранность молодняка

Основа экономической эффективности АПК - содержание животных в комфортных условиях. Тренд на строительство современных молочно-товарных комплексов поддерживают аграрии Витебской области.

К примеру, новые животноводческие объекты сейчас возводят в хозяйстве "Проземле-Агро". Акцент поставлен на сохранность молодняка. Это, в том числе, зона ответственности молодых специалистов.

"Решила работать в сельском хозяйстве еще с детства, потому что мои родители, дяди, тети - все работают здесь. Самое важное - кормление, содержание, вовремя делать профилактику. Я всегда хотела здесь работать, потому что мой девиз: "Где родился, там и пригодился", - рассказала ветеринарный врач ОАО "Проземле-Агро" Маргарита Гайко.

"К теленочку нужно относиться как к своему ребенку. Его нужно любить, жалеть, оберегать от всякой невзгоды. Самое важное - понимать животных, чтобы они не болели, и профилактировать всевозможные инфекционные и вирусные болезни", - отметил ветеринарный фельдшер ОАО "Проземле-Агро" Владислав Абозов.

"Строим новые объекты для группы доращивания. После индивидуального содержания они переходят в другой сарай. Подготовлена площадка для профилактория на 200 голов. Все будет новое, современное, утепленное", - подчеркнул директор ОАО "Проземле-Агро" Виктор Кулаков.