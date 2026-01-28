На выставке GULFOOD в ОАЭ представлена экспозиция белорусской продукции

Беларусь в эти дни масштабно презентует свою продукцию на продовольственной выставке в Дубае. Страна находится в числе постоянных участников, но в 2026 году впервые представлена двумя тематическими павильонами.

Как отмечают эксперты, выставка 2026 года задает беспрецедентные тренды на ближайшие несколько лет. И, кстати, первые договоренности на полях экспозиции уже достигнуты. Один из примеров: могилевское предприятие договорилось о поставках сухой молочной продукции на рынок Алжира.

Для понимания масштабов, GULFOOD - событие, без преувеличения, мировое: 8,5 тыс. компаний более чем из 190 стран и почти 240 тыс. кв. м выставочной площади.

Игорь Белый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах:

"Наши предприятия используют участие в этой выставке, я бы сказал, на 100 %. Они не только заключают контракты с местными компаниями, но и с третьими странами. В моем присутствии был заключен контракт на поставку продукции в Турцию. Я знаю, что были проведены переговоры и заключены контракты даже с европейскими коллегами, потому что все знают, что такое белорусская продукция. И мы показываем нашу продукцию, ее можно попробовать на вкус".

Выставка в Дубае продлится до 30 января. Для белорусских участников продолжаются организованные b2b-сессии с зарубежными партнерами и экспертами.