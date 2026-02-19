3.74 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
На заседании Поставского райисполкома обсудили неэффективно используемое имущество
В Год благоустройства в Беларуси вовлекли в хозоборот более 7 тыс. пустующих жилых домов. Особую значимость эта работа приобретает в небольших городах и селах.
О неэффективно используемом имуществе 19 февраля шла речь на заседании Поставского райисполкома.
К слову, в распоряжении района находится более 100 тыс. квадратов неиспользуемой недвижимости. Местные власти дают таким объектам вторую жизнь. К примеру, здание бывшей бани в центре города вскоре превратится в современный торгово-развлекательный центр.
На заседании обсудили работу автолавок в зимний период и качество дорог. Также готовность дорожно-ремонтной техники к весенним работам проверил председатель Палаты представителей. Особое внимание он обратил на разработку земельного законопроекта.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей:
"Я проинформировал актив района о том, что в Палате представителей готовятся к рассмотрению во втором чтении изменения в Земельный кодекс. Там также предусмотрен ряд новаций, которые связаны с легализацией земельных участков, устранением пробелов законодательства, которые помогут оперативно решать все вопросы на земле. Однако я заметил, что эти нововведения на областном уровне обсуждаются, на уровне республики - да, а на уровне районов о них даже и не знают. Поэтому в ближайшее время мы активизируем эту работу так, чтобы в процесс обсуждения перед принятием второго чтения были вовлечены те люди, которые непосредственно будут заниматься его реализацией на земле. Это сельские советы и землеустроительные службы районных исполнительных комитетов".
На торжественном собрании Игорь Сергеенко вручил благодарности жителям района, которые внесли вклад в социально-экономическое развитие Поставщины в 2025 году.