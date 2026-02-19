На заседании Поставского райисполкома обсудили неэффективно используемое имущество

"Я проинформировал актив района о том, что в Палате представителей готовятся к рассмотрению во втором чтении изменения в Земельный кодекс. Там также предусмотрен ряд новаций, которые связаны с легализацией земельных участков, устранением пробелов законодательства, которые помогут оперативно решать все вопросы на земле. Однако я заметил, что эти нововведения на областном уровне обсуждаются, на уровне республики - да, а на уровне районов о них даже и не знают. Поэтому в ближайшее время мы активизируем эту работу так, чтобы в процесс обсуждения перед принятием второго чтения были вовлечены те люди, которые непосредственно будут заниматься его реализацией на земле. Это сельские советы и землеустроительные службы районных исполнительных комитетов".