Наблюдатель о выборах: Не мне или кому-либо еще решать, кого и как вы выбираете

Во время выборов Президента в Беларуси находилось большое количество независимых международных наблюдателей. Независимый наблюдатель из Кении, сенатор от округа Нарок Ледама Олекина поделился своими впечатлениями от нахождения в нашей стране. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Ледама Олекина, независимый наблюдатель, сенатор от округа Нарок (Кения):

"Меня поразила ваша настойчивость, то, насколько вы сохраняете свою культуру. Также у меня была возможность познакомиться с вашим промышленным кластером. Способность Беларуси обеспечивать своих граждан на грани фантастики. Это очень-очень важно. Я видел разработки, совместные с китайцами, тракторы, управляемые искусственным интеллектом. Это часть продовольственной безопасности. Я считаю, это неправильно, что вас пытается кто-то осуждать. Сюда приятно приехать, я получаю наслаждение, восхищаюсь вашими технологиями".

Ледама Олекина успел побывать на нескольких избирательных участках и отметил, что процесс избрания Президента транспарентен. Также наблюдатель признался, что был поражен количеством молодых людей на участках. Важно и то, что в Беларуси для голосования нужен только паспорт. "Все очень просто и понятно, без лишней бюрократии - паспорт и все. В моей стране нужна целая кипа документов", - рассказал наблюдатель.

Также Ледама Олекина поражен тем, насколько мы, белорусы упорные и стоят на своем: "Против вас вводят санкции, а вы идете вперед своей дорогой. Вы показываете Западу, что это ваша страна, ваша нация".