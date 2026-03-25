Начальник Генштаба Муравейко рассказал о результатах комплексного учения Западного командования

Главная цель маневров - это способность войск Западного командования выполнять задачи по защите страны - достигнута. 25 марта проходит завершающий этап комплексного учения.

Как заметил начальник Генштаба генерал-майор Павел Муравейко, итоги подводить преждевременно. Но уже можно сказать, что в быстро меняющейся обстановке подразделения успешно освоили применение артиллерийских и ракетных систем, боевую стрельбу из танка, машин пехоты, как в случае контратаки использовать FPV-дроны и средства радиоэлектронной борьбы.

Военнообязанные, которых призвали на сборы в рамках учения, также показали отличный уровень подготовки.

Как отметил Павел Муравейко, учение не было бы учением, если бы на нем не отрабатывались экспериментальные и интересные вопросы. Например, максимально сократить сроки подготовки оборонительной операции войсками оперативного объединения. Здесь есть над чем подумать и отработать, подчеркнул генерал.

Павел Муравейко, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси:

"В рамках учений мы апробировали совершенно новый способ построения системы управления. В данном способе использовался кластерный принцип развертывания пунктов управления, оснащения их современными информационно-техническими средствами защиты информации и передачи данных, широкого применения рассредоточенных вариантов развертывания системы связи. Скажу сразу, что данный алгоритм и данный прием показал свою эффективность, и система управления войсками объединения даже при потере 50 % своих элементов устояла и обеспечила устойчивость и управляемость войсками Западного оперативного командования. Это тоже хороший результат, который мы планируем заложить в дальнейшее развитие и строительство наших Вооруженных Сил".

Павел Муравейко, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси