Начался сезон тонкого льда: спасатели Беларуси усилили патрулирование водоемов
С приходом морозов на акваториях начался "горячий" сезон для белорусских спасателей. Зимние пейзажи манят любителей прогулок и рыбалки, но за красивой картинкой часто скрывается реальная угроза.
"Ходить по тонкому льду" - не зря именно это выражение стало синонимом опасности. Но если любовь к зимней рыбалке или прогулке все же вывела вас на лед, спасательный жилет лишним точно не будет. В случае, если лед треснет, он поможет продержаться на воде до прихода подмоги.
В эти морозные дни контроль на водоемах Беларуси усиливают сотрудники МЧС и ОСВОДа. Ежедневно проводятся профилактические рейды. Специалисты напоминают, как правильно вести себя на замерзших акваториях. А за тем, чтобы на льду не было рыболовов в опасных местах, следят группы спасения на водах.
Леонид Харкович, моторист спасательной станции "Дрозды":
"Обращаем внимание в первую очередь на людей на воде, которые находятся без жилетов . Подходим ближе к ним и объясняем, что без жилетов на воде находиться нельзя - за это предусмотрено административное наказание. Лед рыхлый. Со мной выходит водолаз, и мы готовы оказать первую помощь рыбакам".
Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Нередко в оперативных сводках оказываются дети, гулявшие вблизи водоемов без присмотра, и рыбаки, выходящие на непрочный ледяной покров.
Екатерина Михалева, пресс-секретарь исполнительного аппарата Республиканского совета ОСВОД:
"Категорически нельзя находиться на льду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и пренебрегать правилами безопасного поведения на водах. Также запрещается выходить без спасательного жилета. При всем при этом не рекомендуем долгое время находиться на льду, так как это может привести к переохлаждению или вовсе к обморожению конечностей. Погодные условия у нас разнообразные - очень часто идут осадки в виде снега, поэтому лед замерзает неравномерно. Нельзя выходить на лед там, где есть течение, если это река, и вы знаете, что там есть течение, и там, где есть вмерзшая растительность, например, это может быть трава либо бревна, которые также влияют на толщину льда".
Минские патрульные вытащили из Свислочи тонущего мужчину. Помощь пострадавшему оказали медики, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Эта история со счастливым концом, но ведь так бывает не всегда.
Выходить на лед можно только тогда, когда его толщина превышает 7 см. И это при условии, что на вид он кристально-прозрачный, с голубоватым оттенком. Темные пятна - верный признак того, что лед еще не окреп.