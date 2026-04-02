Начата подготовка основных направлений сотрудничества Союзного государства на 2027-2029 годы

Результаты белорусско-российской интеграции ощущаются во всех сферах жизни. У нас равные права в сферах медицины и образования, социального и пенсионного обеспечения, а также в выборе места жительства и работы. Расширяются контакты по линии парламентов, регионов и городов, продуктивное торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество.

К 2025 году товарооборот между Беларусью и Россией достиг рекордных 55 млрд долларов. За 5 лет прирост составил 37 % (порядка 16 млрд долларов). Несмотря на глобальные санкции, страны успешно диверсифицируют поставки и реализуют совместные проекты. Это стало возможным благодаря интеграции в рамках Союзного государства.

Сегодня оптимизируется транспортная доступность приграничных регионов России и Беларуси. Информационные системы отслеживают товары и транспортные средства, обеспечивая безопасность и контроль поставок.

Начата подготовка основных направлений сотрудничества на 2027-2029 годы. Структура документа и проект готовы, окончательное согласование планируется до конца 2026 года.