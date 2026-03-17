"Надеемся, что вопросы с фурами будут решены по-хозяйски" - перевозчики об обращении к Лукашенко

Зарубежные перевозчики - литовские и польские - обратились к Президенту Беларуси для урегулирования ситуации с фурами. Они потеряли надежду, что им помогут в их собственных государствах.

Александр Лукашенко обращение рассмотрел и поручил премьер-министру провести встречу с перевозчиками. Напомним, четыре месяца назад руководством Литвы в нарушение всех международных норм были закрыты границы с нашей страной. Как итог - в Беларуси застряли более тысячи фур.

Расскажем, о чем говорили на встрече и почему решили писать белорусскому Президенту.

Литовские и польские перевозчики обратились к Александру Лукашенко

Ровно неделя, как истек четырехмесячный срок, то есть уже неделя, как Беларусь вправе абсолютно законно конфисковывать литовские фуры, застрявшие на спецстоянках. С ними все в порядке, в целости и сохранности. Стоянка платная. Поэтому перевозчики попали еще и на приличные суммы. Их страховые и здесь им не помогут. Об этом 17 марта они рассказали на встрече с нашим премьер-министром.

У каждого предпринимателя своя ситуация, свое количество транспорта. Есть те, кто совсем без машин остался. У кого-то фуры - в кредит, но одно уже точно - затраты белорусских эксплуатирующих организаций, на стоянках которых находятся фуры, прицепы, сцепки, придется компенсировать. А вот каким будет выставленный счет, определят в том числе по итогам разговора. Хотя перевозчики хорошо умеют считать, и приехали уже понимая, в каких долгах перед нашим государством:

"За 4 месяца простоя это около 16 тысяч евро за одно транспортное средство".

"Мы люди бизнеса, предприниматели, и поэтому мы надеемся, рассчитываем на то, что все вопросы будут решены, как говорится, по-хозяйски. Собственно говоря, поэтому мы к людям, принимающим решения, и обратились".

Это польские перевозчики, и их страна предала их дважды. Первый раз, когда Варшава закрыла границу с нами, якобы на фоне проводимых учений "Запад-2025". Перевозчики начали перерегистрировать свои транспортные средства в Литве, чтобы не потерять деньги. И тут такая подстава с литовской стороны.

"У себя мы пробовали кое-куда обратиться в компетентные органы, но…", - пожаловался перевозчик.

По ответу понятно, а внутри куда больше слов. Озвучивать в их положении, может, и не стоит, держат лицо - им домой еще возвращаться. Сразу два письма было в адрес Александра Лукашенко: одно от польских перевозчиков, второе - от литовских.

Игорь Секрета, замминистра иностранных дел Беларуси:

"С самого начала ситуации, которая возникла 4 месяца назад, предпринималась масса попыток решить эту проблему политико-дипломатическими способами. Попыток выйти на связь с литовской стороной предпринято бесчисленное количество, причем не только по линии Минск - Вильнюс, но также в ходе пребывания на международных площадках мы подавали четкий сигнал, что готовы к разговору о том, чтобы обменяться мнениями, но почему-то Вильнюс рассматривал и рассматривает любые контакты на политическом уровне как свое собственное поражение. Мы обменивались этими выводами, догадками с другими представителями других государств западных, но они не понимают, в чем состоит поражение. Если есть проблема на границе, ее нужно решить, и соседи с этим справятся, наверное, напрямую лучше всего".