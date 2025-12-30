Надежное будущее: в Витебске наградили победителей республиканских проектов и международных олимпиад

В Витебске наградили победителей республиканских проектов и международных олимпиад. По итогам года премии Витебского областного исполнительного комитета присуждены более 120 учащимся и почти сотне педагогов северного региона.











Среди лауреатов медалисты международных олимпиад по химии, математике, биологии, географии. В числе награжденных и победители заключительного этапа олимпиады школьников Союзного государства, посвященной исторической и духовной общности.

Василий Денисов, студент Белорусского государственного университета:

"Я четырехкратный победитель республиканских олимпиад. Выигрывал также международные олимпиады. В частности, на Международной олимпиаде по математике, которая этим летом проходила в Австралии, завоевал бронзовую медаль. Мне привили любовь к математике во 2-й гимназии. Там очень сильный педагогический состав".

Максим Гришкин, учащийся гимназии № 1 г. Витебска:

"Работа моя была посвящена археологии Витебского Подвинья и изучению металлургического производства. Я увлекаюсь историей уже очень давно, с класса седьмого, как пришел мой научный руководитель. Это очень интересно, познавательно и важно для нашей области, для нашей страны".

Маргарита Казакова, учащаяся гимназии № 1 г. Витебска:

"Я являюсь победителем республиканского конкурса работ исследовательского характера в секции "Лингвистика". Награждена дипломом первой степени. В нашей гимназии, а если масштабно говорить, то в нашей стране созданы все условия, чтобы дети развивались, чтобы они раскрывали свои сильные стороны".