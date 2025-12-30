3.72 BYN
Надежное будущее: в Витебске наградили победителей республиканских проектов и международных олимпиад
В Витебске наградили победителей республиканских проектов и международных олимпиад. По итогам года премии Витебского областного исполнительного комитета присуждены более 120 учащимся и почти сотне педагогов северного региона.
Среди лауреатов медалисты международных олимпиад по химии, математике, биологии, географии. В числе награжденных и победители заключительного этапа олимпиады школьников Союзного государства, посвященной исторической и духовной общности.
Василий Денисов, студент Белорусского государственного университета:
"Я четырехкратный победитель республиканских олимпиад. Выигрывал также международные олимпиады. В частности, на Международной олимпиаде по математике, которая этим летом проходила в Австралии, завоевал бронзовую медаль. Мне привили любовь к математике во 2-й гимназии. Там очень сильный педагогический состав".
Максим Гришкин, учащийся гимназии № 1 г. Витебска:
"Работа моя была посвящена археологии Витебского Подвинья и изучению металлургического производства. Я увлекаюсь историей уже очень давно, с класса седьмого, как пришел мой научный руководитель. Это очень интересно, познавательно и важно для нашей области, для нашей страны".
Маргарита Казакова, учащаяся гимназии № 1 г. Витебска:
"Я являюсь победителем республиканского конкурса работ исследовательского характера в секции "Лингвистика". Награждена дипломом первой степени. В нашей гимназии, а если масштабно говорить, то в нашей стране созданы все условия, чтобы дети развивались, чтобы они раскрывали свои сильные стороны".
Особое внимание было уделено исследовательским работам по различным предметам. Среди награжденных много школьников, которые стали победителями сразу в нескольких интеллектуальных состязаниях.