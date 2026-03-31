Наггетсы, котлеты "Банзай": новинки в школьных столовых не фастфуд из ресторанов быстрого питания

С началом четвертой четверти меню в школьных столовых Минска изменилось. Ребята уже вовсю пробуют новинки.

Теперь в двухнедельном рационе стало больше позиций из куриного филе. Первая новинка - наггетсы с соусом "Сказка". Это совсем не тот фастфуд из ресторанов быстрого питания. В школьном варианте нет неразрешенных приправ и усилителей вкуса. Вторая новая позиция - котлета "Банзай" из куриного филе с натуральными специями. Эти два блюда для учащихся всех классов. А вот для средней и старшей школы еще добавили в рацион куриные колбаски в натуральной оболочке. Новинки уже проходят "тест-драйв" у главных критиков.

Людмила Крупская, директор комбината школьного питания г. Минска: "Основным показателем для включения блюд в рацион является процент пищевых отходов от блюда. Сегодня мы увидели, что отходов практически нет - дети несут полностью пустые тарелки. При составлении меню мы, конечно, учитываем вкусовые предпочтения наших детей. Это самый основной показатель. Но для того, чтобы нам понять, что же вкусно, а что сегодня не совсем пользуется популярностью, мы проводим анкетирование. И вот под конец третьей четверти мы провели анкетирование и увидели, что те блюда, которые раньше были в топе - пельмени и сырники, сегодня стали обыденными и не такими привлекательными. Но, безусловно, нам надо радовать наших школьников".

В меню также возвращаются полюбившиеся ребятам куриные биточки с сыром. Сохранили в рационе и безусловный хит - блинчики с творогом и вишней. В будущем планируют расширить ассортимент начинок: добавят варианты с яблоком и корицей, а также с ветчиной и сыром.