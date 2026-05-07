Накануне 9 Мая милиция Минска переходит на усиленный режим

Накануне 9 Мая столичная милиция переходит на усиленный вариант несения службы. Основная задача - обеспечить безопасность во время массовых мероприятий и не допустить чрезвычайных ситуаций. Главными площадками праздника традиционно станут территория у Дворца спорта и площадь Победы. Для прохода граждан организуют контрольно-пропускные пункты. Для ветеранов, инвалидов и других категорий граждан предусмотрены отдельные КПП с оранжевыми тентами. В милиции рекомендуют заранее ознакомиться с перечнем запрещенных к проносу предметов. Их можно будет временно оставить в камерах хранения.

Александр Байдун, начальник отдела по массовым мероприятиям УОПП МОБ ГУВД Минска:

"Информируем минчан и гостей столицы о том, что движение всех видов наземного транспорта в центральной части города будет временно ограничено. Сведения о перекрытиях и путях объезда размещены в официальном телеграм-канале управления ГАИ ГУВД; информация обо всех изменениях будет обновляться в режиме реального времени. Учитывайте, что в местах запуска праздничных фейерверков также будет временно ограничено движение пешеходов".