Налоговые льготы и кредиты под 6 %: как Беларусь стимулирует инвестиции в туризм

В Беларуси задача текущей пятилетки - сделать туризм экономическим продуктом и драйвером развития регионов, малого бизнеса и всей страны. Для этого обновили механизмы поддержки инвесторов, которые реализуют проекты туристической направленности.

В первую очередь, это налог на добавленную стоимость, недвижимость, а также земельный. С начала 2026 года действуют льготы по налогу на прибыль для вновь построенных средств размещения.

Артем Коваленко, начальник главного управления Министерства экономики Беларуси:

"В текущем году правительство запустило кредитный продукт, который предлагает весьма комфортные условия: ставка 6 % годовых на срок до 7 лет при общем сроке кредитования до 10 лет. Это весомая поддержка для инвесторов, которые приняли решение построить либо модернизировать средства размещения, либо создавать современные коллективные средства размещения, такие как кемпинги и глэмпинги".

