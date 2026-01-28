3.74 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
Налоговые льготы и кредиты под 6 %: как Беларусь стимулирует инвестиции в туризм
В Беларуси задача текущей пятилетки - сделать туризм экономическим продуктом и драйвером развития регионов, малого бизнеса и всей страны. Для этого обновили механизмы поддержки инвесторов, которые реализуют проекты туристической направленности.
В первую очередь, это налог на добавленную стоимость, недвижимость, а также земельный. С начала 2026 года действуют льготы по налогу на прибыль для вновь построенных средств размещения.
Артем Коваленко, начальник главного управления Министерства экономики Беларуси:
"В текущем году правительство запустило кредитный продукт, который предлагает весьма комфортные условия: ставка 6 % годовых на срок до 7 лет при общем сроке кредитования до 10 лет. Это весомая поддержка для инвесторов, которые приняли решение построить либо модернизировать средства размещения, либо создавать современные коллективные средства размещения, такие как кемпинги и глэмпинги".
Организации, которые хотят реализовать проекты, связанные с оздоровительным туризмом, непрофильными средствами размещения, объектами эконаправленности, могут подать заявку на сайте "Региональная инициатива. бел", чтобы в дальнейшем претендовать на кредитование в белорусских банках.