Наркокурьер, причастный к смерти потребителя метадона, получил 17 лет
Более килограмма гашиша, метадона, 4-СМС и других психоактивных веществ. Суд по делу наркокурьера 10 декабря состоялся в Минске.
По данным следствия, 33-летний житель Ошмянского района с апреля 2024 года покупал крупные партии, фасовал на мелкие дозы и раскладывал в тайники. Фигуранта задержали в лесу Минского района в тот момент, когда он делал закладки для будущих потребителей.
Доказана его причастность к 19 эпизодам, в том числе к сбыту запрещенных веществ 10 покупателям, трое из которых в мае 2024 года были доставлены в больницы в связи с отравлением метадоном. Один из них скончался.
Виктория Яковук, помощник прокурора Минского района:
"33-летний обвиняемый, выполняя функции наркокурьера, в группе с неустановленными лицами с апреля 2024 года незаконно приобретал, хранил, перевозил и сбывал особо опасные психотропные вещества и наркотические средства в крупном размере. Преступную деятельность у нас осуществлял на территории Минской, Могилевской, Брестской, Гродненской и Витебской областей".
Как итог - обвинительный приговор. 17 лет усиленного режима, а также штраф почти 30 тыс. рублей, конфискация автомобиля и 15 тыс. рублей материальной компенсации родственникам погибшего.