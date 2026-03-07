3.74 BYN
Народного поэта Беларуси Владимира Каризну похоронили на Восточном кладбище
7 марта Беларусь прощается с народным поэтом, одним из авторов Государственного гимна Владимиром Каризной. Последние аплодисменты прозвучали для поэта в Доме литератора, где прошла гражданская панихида. Первый венок - в знак глубокой благодарности и памяти - был направлен лично главой государства.
О смерти Каризны стало известно в четверг, 5 марта. Он умер после продолжительной болезни. Поэта похоронили на Восточном кладбище в Минске.
Владимир Каризна - лауреат Госпремии республики, кавалер ордена Франциска Скорины. Его творчество пронизано любовью к родной стране. Широкую известность поэту принесли стихи, ставшие песнями: "Беларусь мая сінявокая!", "Журавінка", "На азёрах сініх"... Эти произведения в разные годы исполняли народные коллективы: "Песняры", "Сябры", "Верасы".