Народного поэта Беларуси Владимира Каризну похоронили на Восточном кладбище

7 марта Беларусь прощается с народным поэтом, одним из авторов Государственного гимна Владимиром Каризной. Последние аплодисменты прозвучали для поэта в Доме литератора, где прошла гражданская панихида. Первый венок - в знак глубокой благодарности и памяти - был направлен лично главой государства.

О смерти Каризны стало известно в четверг, 5 марта. Он умер после продолжительной болезни. Поэта похоронили на Восточном кладбище в Минске.