Народному артисту Беларуси Александру Ефремову - 75 лет

Главному гуманисту отечественного синема - 75! Поздравление народному артисту Беларуси Александру Ефремову направил Президент.

"Благодаря таланту, неутомимой энергии и умению тонко чувствовать потребности времени Вы заслужили высокое признание и искреннюю любовь зрителя. Яркие творческие проекты, созданные Вами в национальном кинематографе и на сцене Театра-студии киноактера, стали настоящими событиями в культурной жизни нашей страны. Ваша общественная деятельность способствует расширению творческих связей и укреплению международного авторитета отечественного искусства", - отметил Александр Лукашенко.

Александр Ефремов - единственный режиссер театра и кино в стране. Народный артист Беларуси во главе Театра-студии киноактера сегодня ставит "Чайку". А его кинопостановки - национальные бестселлеры XXI века.

Уроженец Горького получил режиссерский базис в легендарном ВГИКе. Там мастер Виктор Туров пригласил Ефремова в Минск снять дебютный короткий метр на "Беларусьфильме". Его драма "Поводырь" была отмечена спецпремией Президента Беларуси, а сегодня слово Ефремова об исторической правде, популяризации классики звучит и со сцены Театра-студии киноактера. Проявляет интерес к современности Беларуси: беспокойство о событиях 2020-го в фильме "Лист ожидания" о судьбах врачей. Принцип титулованного режиссера - на главные роли выводить белорусских актеров. Его придерживается и сегодня.

