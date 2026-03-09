Народному артисту Беларуси Владимиру Гостюхину исполняется 80 лет

Поздравления звучат в адрес народного артиста Беларуси Владимира Гостюхина. 10 марта ему исполняется 80 лет. С юбилеем актера тепло поздравил Президент.

Путь на сцену для Владимира Гостюхина оказался очень долгим: сначала он окончил радиотехникум и работал электриком. В свете рампы он оказался уже после переезда в Москву и поступления в ГИТИС. Работал в труппе Театра Советской армии, но штатной единицы для актера не нашлось, поэтому был реквизитором. Однажды Гостюхину предложили заменить заболевшего актера.

В творческой биографии артиста более сотни ролей в кино. Одна из культовых картин, за которую он получил награду "За лучшую мужскую роль" на Международном кинофестивале в Сан-Ремо, - образ рыбака в фильме Ларисы Шепитько "Восхождение". Звание народного артиста Беларуси Владимиру Гостюхину присвоили ровно 30 лет назад.

Артист по-прежнему востребован в кино. Одна из его последних работ - в фильме "Мой дед" - удостоена приза Постоянного комитета Союзного государства "За вклад в сохранение духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей" на XXXI Минском международном кинофестивале "Лістапад-2025".