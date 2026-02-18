3.72 BYN
Народному артисту СССР Геннадию Овсянникову - 91
Легенде белорусского театра Геннадию Овсянникову 19 февраля исполняется 91 год.
Народный артист СССР - уроженец Могилева. Несколько месяцев Геннадий Степанович был студентом мореходного училища в Риге, но вернулся на родину, чтобы раскрыть свой истинный талант. Купаловец с 1957 года, чья золотая эпоха совпала с деятельностью драматурга Макаенка, остался преданным только одному театру.
Геннадий Овсянников признанный трагикомик, его купал в овациях Советский Союз, когда на гастролях давали спектакль "Трибунал". Всего в портфолио народного артиста более 170 ролей, в том числе и телевизионных.
Сегодня легенда играет в шести спектаклях Купаловского театра. Его Пранцись заезжает в гости к Павлинке, дударевский "Вечер" наступает в театре с появлением Овсянникова. В следующий раз дедушка Гурвич выйдет на сцену в драме "А зори здесь тихие" 6 марта.