Народному артисту СССР Геннадию Овсянникову - 91

Легенде белорусского театра Геннадию Овсянникову 19 февраля исполняется 91 год.

Народный артист СССР - уроженец Могилева. Несколько месяцев Геннадий Степанович был студентом мореходного училища в Риге, но вернулся на родину, чтобы раскрыть свой истинный талант. Купаловец с 1957 года, чья золотая эпоха совпала с деятельностью драматурга Макаенка, остался преданным только одному театру.

Геннадий Овсянников признанный трагикомик, его купал в овациях Советский Союз, когда на гастролях давали спектакль "Трибунал". Всего в портфолио народного артиста более 170 ролей, в том числе и телевизионных.