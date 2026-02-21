Народными гуляньями Масленицу празднуют по всей Беларуси

Зимние забавы, народные гулянья и завораживающее фаер-шоу - Беларусь с размахом провожает зиму и встречает щедрую Масленицу. По всей стране развернулись праздничные ярмарки, а на многочисленных локациях угощают блинами.

В Барановичах испекли блин диаметром 3 метра

Не обошлось без рекордов. В Книге рекордов Беларуси зарегистрирован самый большой блин в стране: его диаметр составил 3 метра. Испекли его в Барановичах. Необычный кулинарный эксперимент стал частью масштабного празднования Масленицы в каждом уголке страны.

Главные ритуалы, без которых невозможно представить проводы зимы - нужно вдоволь наесться блинов и обязательно сжечь соломенное чучело, символически открывая дорогу весне. Этой традиции уже не одно столетие: еще с XVI века на Масленицу было принято кататься на санях, водить хороводы, участвовать в играх и, конечно, провожать зиму костром.

У каждого дня Масленичной недели свое предназначение: с понедельника по среду занимаются домашними делами, а с четверга по воскресенье наступает время игр, забав и празднования. Следуя древним правилам, минчане проверяли народную примету: чем больше съешь блинов, тем лучше будет урожай в этом году.

Провожать зиму в Минске можно было на двух центральных площадках - у Дворца спорта и в Ботаническом саду. Здесь каждый нашел развлечение по душе: от живой народной музыки до старинных игр, конкурсов, колоритных фотозон, были подготовлены интерактивы как для детей, так и для взрослых, а также можно было подкрепиться вкусной едой.

А для тех, кто хотел по-настоящему окунуться в народные традиции, свои двери распахнул музей под открытым небом в Строчицах. Гостей ждало грандиозное этношоу - красочное шествие развернулось сразу на десяти локациях. Фольклорные коллективы со всей страны сменяли друг друга на импровизированных сценах, мастера учили древним ремеслам, а в тени старинных стен оживала батлейка.

Кульминаций Масленицы в музее-памятнике стал традиционный обряд - сжигание чучела. 6-метровая Морена, самая большая по размерам в Беларуси, была охвачена огнем в знак расставания со всем плохим и неудачным.