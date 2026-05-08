"Нашей молодежи надо брать пример" - Кочанова о ветеранах Великой Отечественной войны

В предпраздничные дни по всей стране принимают поздравления ветераны. 8 мая председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова приехала в гости к участнице Великой Отечественной войны Ядвиге Еробкиной, которая в 2026 году отметит уже 101 год.

Кроме цветов и теплых слов, были подарки от Совета Республики. За чашкой чая - откровенный разговор о тяжелом времени в годы войны и о мирном небе сегодня, какой ценой досталась эта Великая Победа. В 18 лет Ядвига Генриховна добровольцем отправилась на фронт, работала в военно-санитарном поезде и выносила раненых с поля боя.