"Наши дети": в Могилеве таможенники поздравили ребят, временно находящихся под опекой государства

Очень важно, чтобы дети были окружены заботой и вниманием. И это уже традиция - дарить радость, подарки и тепло тем, кто в этом нуждается. Рождественский сочельник стал по-настоящему волшебным и для воспитанников социально-педагогического центра Могилева - в гости приехали представители Государственного таможенного комитета. В подарок центру - сертификат и сладости для детей.