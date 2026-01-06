3.67 BYN
2.94 BYN
3.44 BYN
"Наши дети": в Могилеве таможенники поздравили ребят, временно находящихся под опекой государства
Автор:Редакция news.by
Очень важно, чтобы дети были окружены заботой и вниманием. И это уже традиция - дарить радость, подарки и тепло тем, кто в этом нуждается. Рождественский сочельник стал по-настоящему волшебным и для воспитанников социально-педагогического центра Могилева - в гости приехали представители Государственного таможенного комитета. В подарок центру - сертификат и сладости для детей.
Акция "Наши дети" продлится до 14 января.