3.66 BYN
2.94 BYN
3.44 BYN
"Наши дети": воспитанники соцприюта в Бресте получили подарки от военнослужащих и таможенников
В Бресте сотрудники таможни и военнослужащие Брестского гарнизона приняли участие в благотворительной акции "Наши дети", став волшебниками для воспитанников городского социального приюта - там они частые гости.
Для многих ребят такие встречи - возможность пообщаться с теми, на кого хочется равняться.
"В этом году мы подготовили подарки, которые от нас ждут и которые нам загадали. Среди них канцелярские принадлежности, детские игрушки, также технические средства для развития детей, ролики, ну и, конечно же, для каждого ребенка подготовлен сладкий подарок, - отметила начальник сектора по связям с общественностью Брестской таможни Вера Базака. - Для каждого ребенка важно верить в чудо, верить в сказку и знать, что их желания исполнятся".
Всего в маршруте акции "Наши дети" адреса более 225 тыс. юных жителей Брестской области.