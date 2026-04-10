Наставничество и господдержка: в Гомеле прошел форум для молодых специалистов в области медицины
На какую господдержку может рассчитывать молодой специалист и как защитить свои трудовые права на первом рабочем месте? В Гомеле прошел форум для представителей сферы здравоохранения, которые пополнили ряды медицинского сообщества.
Программа мероприятия максимально направлена на практическую помощь молодым специалистам: от пояснения юридических тонкостей до мер социальной поддержки и разбора наиболее частых ошибок в первые годы практики.
Затронули систему наставничества. Она внедрена в 103 учреждениях Гомельской области. Срок адаптации подопечного под контролем опытного коллеги составляет от 6 месяцев до года. Благодаря системной работе 90 % вчерашних выпускников остаются работать в этом же учреждении после отработки.
"Мы провели анкетирование среди молодежи первого года работы, участие приняли 594 человека. Есть вопросы на сегодня по жилью, по закрепляемости и по наставничеству. Поэтому мы хотели бы те вопросы, которые задавали молодые специалисты анонимно, все-таки разъяснить", - сказала председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина.
"Это наше будущее, наша смена, люди, которые будут нас лечить, и хотелось бы говорить о тех проблемах, которые поднимают сами молодые специалисты. Хотелось бы получить на выходе компетентных, грамотных медицинских работников. Если говорить о специалистах первого года отработки, то в системе городского здравоохранения их больше 150", - рассказала главврач Гомельской центральной городской поликлиники Ирина Галушкина.
В 2026 году Гомельский государственный медицинский университет выпустит с лечебного факультета 347 дипломированных врачей, и еще 114 специалистов подготовили на медико-диагностическом факультете. Тем временем эксперты отмечают увеличение количества врачей и медсестер, заключающих контракты на максимальный срок сразу после окончания обязательной отработки.