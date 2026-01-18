3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
Настоящая машина времени: здание Национального исторического музея готово на 65 %
Строительство Национального исторического музея уже прошло свой экватор и составляет 65 % готовности. Процесс на личном контроле главы государства.
До Нового года было выведено 5 этажей. Сейчас силы 300 профессионалов сконцентрированы уже внутри здания. Его утеплили и заканчивают облицовку керамогранитом. Даже на данном этапе понятно, что объект станет центром притяжения белорусов.
А у гостей появится новый пункт в программе "обязательно к посещению". Две с половиной тысячи гостей музей сможет принимать одновременно. В нем расположатся 12 выставочных залов, каждый не менее тысячи квадратных метров. Начинка экспозиции уже утверждена. Будет множество интерактивов, лазерных изображений, даже 5D-кинозал. Специалисты художественного комбината к работе в залах подключатся к весне. Арки для интерактивов уже установили. Сейчас в разгаре малярные работы и заливка пола.
По сути, это проект, в котором страна будет представлена в единой концепции - вся красота, судьба, независимость и сложности нашего пути. Своеобразная машина времени, чтобы каждый осознал, что белорусами зваться круто! Когда объект номер один распахнет свои двери, узнаем 18 января в "Главном эфире" на "Беларусь 1".