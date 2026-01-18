Настоящая машина времени: здание Национального исторического музея готово на 65 %

До Нового года было выведено 5 этажей. Сейчас силы 300 профессионалов сконцентрированы уже внутри здания. Его утеплили и заканчивают облицовку керамогранитом. Даже на данном этапе понятно, что объект станет центром притяжения белорусов.



А у гостей появится новый пункт в программе "обязательно к посещению". Две с половиной тысячи гостей музей сможет принимать одновременно. В нем расположатся 12 выставочных залов, каждый не менее тысячи квадратных метров. Начинка экспозиции уже утверждена. Будет множество интерактивов, лазерных изображений, даже 5D-кинозал. Специалисты художественного комбината к работе в залах подключатся к весне. Арки для интерактивов уже установили. Сейчас в разгаре малярные работы и заливка пола.