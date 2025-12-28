Свое "место для жизни" уже в наступающем году обретут главные музейные реликвии. Скарб Национального исторического музея готовится к новоселью. В феврале началась главная культурная стройка года, именно там отразится белорусская уникальность и идентичность.

Своеобразная "победа" случилась у национальной киноиндустрии. Президент Беларуси Александр Лукашенко встряхнул и эту отрасль. Год стал самым плодотворным для "главного из искусств": собирались залы на ленты "Классная", "Переломный момент".

2025-й вел "через искусство - к миру и взаимопониманию". "Славянский базар" объединил в Витебске 44 страны, также собрала друзей и Александрия.

О белорусских национальных достижениях вещают искусно. Белорусское радио встретило свой век. Впервые отметили тех, кто достиг "РадиоТриумфа". Среди ярких медиасобытий - возвращение "Интервидения".

Белтелерадиокомпания в числе первых поддержала международную инициативу России. Взлет белорусского "Мотылька" обсуждают до сих пор. Первопроходцем от Беларуси стала популярная певица, суперфиналистка талант-шоу "Х-Фактор. Беларусь" Настя Кравченко.

Настя Кравченко, представитель Беларуси на международном музыкальном конкурсе "Интервидение":

"Благодаря музыке конкурсу удалось объединить страну у экранов. Она соединяет души и сердца. Также это получилось благодаря объединению народов и культур прекрасного, удивительного и необъятного мира".

Представитель Беларуси рассказала, что к Беларуси проявляют всегда особое отношение и уважение. Беларусь всегда ассоциируется со светом. "Я счастлива, что мне, нашей команде удалось в очередной раз подтвердить солнечный посыл, доброжелательность ко всем участникам, открытость по отношению ко всем делегациям. Беларусь всегда очень уважают и ценят именно за это", - отметила Настя Кравченко.