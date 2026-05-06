Наталия Павлюченко: Нужно всегда идти путем переговоров и ни в коем случае не брать в руки оружие
6 мая в самом центре города-героя Минска проходят торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В торжественной части выступит государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, а рамках праздничной программы артисты оживят на сцене исторические моменты: послевоенные годы Беларуси, восстановление страны, ее сегодняшний день.
Конечно же, главные герои мероприятия - ветераны. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше.
На сегодняшний день в Беларуси проживает 574 ветерана Великой Отечественной войны. Из них 269 человек - это непосредственные участники боевых действий и инвалиды войны, сражавшиеся в рядах Красной армии.
Люди, пережившие военное лихолетье, рассказывали потомкам правду об ужасах войны, о геноциде белорусского народа, отметила председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталия Павлюченко. "И, конечно, вселяли уверенность, что мирное небо над головой нужно беречь, что нужно всегда договариваться и идти путем именно переговоров и ни в коем случае нельзя брать в руки оружие, ведь мирное небо над головой - это залог счастливого, спокойного будущего", - сказала парламентарий.