Наталия Павлюченко: Нужно всегда идти путем переговоров и ни в коем случае не брать в руки оружие

6 мая в самом центре города-героя Минска проходят торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В торжественной части выступит государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, а рамках праздничной программы артисты оживят на сцене исторические моменты: послевоенные годы Беларуси, восстановление страны, ее сегодняшний день.

Конечно же, главные герои мероприятия - ветераны. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше.

На сегодняшний день в Беларуси проживает 574 ветерана Великой Отечественной войны. Из них 269 человек - это непосредственные участники боевых действий и инвалиды войны, сражавшиеся в рядах Красной армии.