Наталья Кочанова провела встречу в Совете Республики с работницами предприятий ЖКХ

Белорусская женщина должна быть многогранна и держать руку на пульсе всех общественно-политических событий не только в Беларуси, но и в мире. Это далеко не все, о чем 3 марта говорили в Совете Республики с представительницами предприятий жилищно-коммунального хозяйства страны.

Такие встречи в женских коллективах для спикера Совета Республики традиционны и каждый раз становятся основой для создания важнейших республиканских проектов по поддержке женщин.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Современная женщина занимается не только любимым делом, это человек, которого волнует все - происходящие процессы в мире, обеспечение безопасности и стабильности в Беларуси. Я очень ценю такие встречи, для меня они душевные, ответственные. Мы стараемся подготовиться к ним, чтобы было интересно".

Заместитель гендиректора - главный инженер коммунального жилищного предприятия Елена Селюк долгое время была единственным главным инженером в ЖКХ Гомельской области. Сейчас на такой же должности появилась женщина в Жлобине.