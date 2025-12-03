Наталья Кочанова: Развитие регионов останется приоритетным направлением в следующей пятилетке

Привлечение инвесторов в небольшие города и грамотная реализация инновационных проектов позволяют выводить экономику регионов на новый уровень. На этом акцентировала внимание председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова во время общения с трудовыми коллективами Бешенковичского района.

Среди новых предприятий - фабрика по выпуску конфет. Инвестор из Китая. Это пример реализации инициативы "Один район - один проект". Производственные цеха открыли на месте неиспользуемых площадей, трудоустроили более 70 человек.

"Развитие регионов было приоритетным направлением в этой пятилетке, оно останется приоритетным и в следующей. При обсуждении Программы социально-экономического развития, которая будет приниматься на Всебелорусском народном собрании, ключевое место отводится развитию регионов. Нужны производства, предприятия, а также хорошая работа для людей. Здесь созданы хорошие условия. Именно так и нужно делать, чтобы люди жили и работали здесь", - отметила Наталья Кочанова.

Сергей Маслюк, директор фабрики по производству конфет:

"Для каждого малого городка и районного центра открытие нового производства всегда несет за собой привлечение местных жителей. Это вклад в район, вклад в республику. В планах открытие еще одного завода в Чашникском районе".

Галина Унукович, председатель Бешенковичского райисполкома:

"Наш район находится в центре Витебской области, этим он и привлекателен. Жизнь нашего региона также развивается динамично. Реализуются различные инвестиционные проекты, качество жизни улучшается".

Также Наталья Кочанова посетила предприятие по производству пищевых ароматизаторов. Мощности позволяют выпускать продукцию под полную потребность предприятий страны, отпадает необходимость импорта. Производство организовали в агрогородке, рабочие места получили 14 человек.