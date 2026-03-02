Нацагентство по туризму и "Белавиа" рассказали о ситуации с белорусскими туристами в ОАЭ и Катаре

Авиационные власти Израиля продлили запрет на полеты над территорией страны до 6 марта. В связи с этим "Белавиа" вынуждена отменить регулярный рейс в Тель-Авив в четверг, 5 марта.

Пассажиры могут оформить либо возврат стоимости билетов по месту их покупки, либо перенести даты вылета. По рейсам в Дубай информация уточняется. Что касается чартера из Дохи, то предварительно он состоится 3 марта. При этом авиакомпания напоминает, что ситуация может измениться, перевозчик готов выполнять полеты в страны Ближнего Востока после снятия ограничений.

Олег Салтовский, командир отряда пилотов Национальной авиакомпании "Белавиа":

"Небо действительно закрыто. И закрыто в регионе GCC (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. - Прим. ред.) - тех стран Персидского залива, на которые компания переориентировала свои направления, они прибыльные, они перспективные. Летает и А-330, летает и "Боинг-737". И смены экипажей организованы. Заключены договоры с Саудовской Аравией, с Оманом по тренажерной подготовке и подготовке инструкторов. Также в Дубае проводится тренажерная подготовка. То есть многие виды подготовки пилотов перенесены туда, и смены экипажей там осуществляются".

"Ну, ничего, бывали времена и похуже. Слабакам испытания не даются, они даются сильным людям. И я уверен, мы с честью и достоинством перед нашим обществом, перед нашими пассажирами, перед теми людьми, на кого мы работаем, выйдем из этой ситуации", - заверил специалист.

Белорусских туристов много в Объединенных Арабских Эмиратах, в Катаре, в Омане.

Олег Салтовский отметил, что белорусские пилоты все время на связи и готовы выполнить любой рейс на любом типе самолета, когда будет возможность.

Отдых на Ближнем Востоке - рекомендации от Национального агентства по туризму

Национальное агентство по туризму обращает внимание всех белорусов, которые находятся в данный момент в ОАЭ, Катаре и Омане: необходимо оставаться в безопасном месте - в гостинице или квартире и неукоснительно соблюдать требования местных властей для обеспечения личной безопасности.

По данным агентства, в регионе Ближнего Востока свой отпуск проводят более 3 тыс. белорусов, которые купили путевки через турагентства. В Арабских Эмиратах таковых свыше 2,5 тыс., в Омане 319, в Катаре около 200 человек.

Кирилл Машарский, директор Национального агентства по туризму:

"С момента закрытия воздушного пространства некоторыми странами Персидского залива нами была установлена обратная связь со всеми нашими дипломатическими представительствами. Также мы переговорили с нашими операторами для установления точного количества наших граждан и в Катаре, и в Объединенных Арабских Эмиратах, также в Омане, чтобы понимать, о каком количестве идет речь".

В дипломатических представительствах была оперативно организована работа, на горячие линии поступают звонки граждан Беларуси, рассказал Кирилл Машарский. Он отметил, что никакой паники нет. Белорусским гражданам рекомендовано "находиться в средствах размещения, избегать пребывания в правительственных кварталах либо в местах, где есть военные объекты, находиться в средствах размещения и спокойно вести свою жизнедеятельность в ожидании разрешения данной ситуации".

"Мы уже установили приблизительное количество наших граждан. Например, в Дохе находится 186 наших туристов, ожидающих возвращения. Наш временный уполномоченный в Катаре провел с ними встречу. Люди спокойно ждут разрешения данной ситуации. Также прорабатывается вопрос возможной эвакуации их с помощью Эр-Яда в Саудовской Аравии, - поделился директор Национального агентства по туризму. - Но пока это вопрос в стадии проработки. Посмотрим, как будут развиваться события".

В Объединенных Арабских Эмиратах организованных туристов из Беларуси около 2,5 тыс. По словам Кирилла Машарского, наши операторы и дипломаты способствуют тому, чтобы продление пребывания белорусов в средствах размещения пока осуществлялось безвозмездно. "Для нас это принципиальный момент - оказать содействие нашим гражданам, - отметил он. - То есть мы находимся на связи. Горячая линия открыта в нашем Национальном агентстве, есть горячая линия в наших дипломатических представительствах. Они сработали очень оперативно и находятся постоянно в контакте с нашими гражданами".