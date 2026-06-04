Международный диалог: ПМЭФ собрал делегации из 130 стран

Защита союзного рынка от необоснованного импорта из третьих стран, совершенствование единой промышленной политики, запуск электронной цифровой подписи и новых маршрутов пригородных поездов. А также активные контакты на уровне регионов. Союзную тематику сегодня обсудили на Петербургском международном экономическом форуме. А также в северной столице России мы открыли свою белорусскую деревню. Уже четвертую по счету. Какие проекты укрепляют интеграцию и что важно еще сделать сегодня?

Белорусский дом может появиться в Твери, а в Санкт-Петербурге мы открыли четвертую белорусскую деревню. Расскажем и о других наших договоренностях.

Развиваем пригородные железнодорожные перевозки

Прямые пригородные поезда из Витебска и Орши до Смоленска, стартовавшие со 2 апреля, курсируют с полными вагонами. Туристы и бизнес выбирают удобный маршрут. И спрос на билеты стимулирует открытие новых направлений, например, от Брянска до Гомеля.

Без пересадок - спрос на прямые авиамаршруты растет

А еще в двустороннем направлении за неделю не менее 144 авиарейсов. Готовы открывать новые и поддержать из бюджета Союзного государства. О нашей интеграции говорили на полях Петербургского международного экономического форума. Цифра дня - общий оборот товаров и услуг Беларуси и России в этом году может достичь рекордных 70 миллиардов долларов. Такого еще не было. Но это не повод снижать скорость.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Эту работу надо делать активнее и не только в производстве самого товара, но для того, чтобы этот товар быстрее попал к потребителю. Поэтому работа с маркетплейсами - взаимная работа, чтобы там присутствовало большинство наших белорусских и российских товаров. Это важно, и для достижения цели необходимо активно задействовать данные инструменты".

Союзная интеграция - развитие сотрудничества на уровне регионов

ПМЭФ собрал делегации из 130 стран news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1e3b665-5fe9-4ea5-9810-7fd8efbd3acb/conversions/8850eeae-187a-444d-bc16-4bb6eee4a280-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1e3b665-5fe9-4ea5-9810-7fd8efbd3acb/conversions/8850eeae-187a-444d-bc16-4bb6eee4a280-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1e3b665-5fe9-4ea5-9810-7fd8efbd3acb/conversions/8850eeae-187a-444d-bc16-4bb6eee4a280-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1e3b665-5fe9-4ea5-9810-7fd8efbd3acb/conversions/8850eeae-187a-444d-bc16-4bb6eee4a280-xl-___webp_1920.webp 1920w

Взаиморасчеты в национальных валютах уже выше 99 %. Общая продукция будет выходить под брендом "Товар Союзного государства". Формируется реестр и обсуждаются меры поддержки производителей.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/721f9559-d062-4124-a251-240444fec4ea/conversions/eaa88f69-6dd9-468a-a7f7-f5e872d740a3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/721f9559-d062-4124-a251-240444fec4ea/conversions/eaa88f69-6dd9-468a-a7f7-f5e872d740a3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/721f9559-d062-4124-a251-240444fec4ea/conversions/eaa88f69-6dd9-468a-a7f7-f5e872d740a3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/721f9559-d062-4124-a251-240444fec4ea/conversions/eaa88f69-6dd9-468a-a7f7-f5e872d740a3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга:

"У нас братские отношения с Республикой Беларусь, мы активно взаимодействуем. Огромный импульс развитию этого сотрудничества придают наши президенты. Буквально на днях мы получили 100 белорусских электробусов, как и обещал Александр Григорьевич Лукашенко. Президент свое слово сдержал - техника пришла вовремя, и сегодня она уже работает на городских улицах".

В Санкт-Петербурге открыли четвертую белорусскую деревню

4 июня в Санкт-Петербурге открылась четвертая белорусская деревня. Пространство, где можно купить все наши продукты.

Ирина Новикова, директор магазина "Белорусская деревня" (Санкт-Петербург) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a39f0ca-9358-488b-b0a1-a898cce8c15f/conversions/11446ecf-87b9-4515-9b60-247d07368b13-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a39f0ca-9358-488b-b0a1-a898cce8c15f/conversions/11446ecf-87b9-4515-9b60-247d07368b13-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a39f0ca-9358-488b-b0a1-a898cce8c15f/conversions/11446ecf-87b9-4515-9b60-247d07368b13-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a39f0ca-9358-488b-b0a1-a898cce8c15f/conversions/11446ecf-87b9-4515-9b60-247d07368b13-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ирина Новикова, директор магазина "Белорусская деревня" (Санкт-Петербург):

"Сегодня, заключая контракты с белорусскими производителями в Республике Беларусь, поставляем сюда непосредственно, везем на полку и доводим до нашего покупателя. Являемся гарантом того, что это продукт белорусского качества от производителя до покупателя. И это вызывает своего рода доверие и потребность в открытии данных точек и магазинов".

Минск - Тверь: торговые дома представят всю линейку товаров

Договариваемся о новых проектах и с другими российскими регионами. С Тверью готовы делиться технологиями по льноводству и мелиорации земель. Предлагаем свою пассажирскую технику и пожарные машины. Тверь не прочь открыть свой торговый дом в Минске и содействовать появлению белорусского дома на своей территории.

Виталий Королев, губернатор Тверской области России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4397fb10-0f12-4466-aea9-78e5792ec980/conversions/9a761791-44b2-4cdf-bc6d-6c81536426bf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4397fb10-0f12-4466-aea9-78e5792ec980/conversions/9a761791-44b2-4cdf-bc6d-6c81536426bf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4397fb10-0f12-4466-aea9-78e5792ec980/conversions/9a761791-44b2-4cdf-bc6d-6c81536426bf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4397fb10-0f12-4466-aea9-78e5792ec980/conversions/9a761791-44b2-4cdf-bc6d-6c81536426bf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виталий Королев, губернатор Тверской области России:

"За 2025 год товарооборот с Республикой Беларусь составил 285 млн долларов. Это довольно большая цифра. Был у нас второй контрагент по экономическому экспорту. Первый Китай, но там совершенно другая история. Там они в основном закупают. А тут у нас совершенно с вами взаимный обмен. Мы и приобретаем у вас, и, конечно же, Беларусь приобретает наши тверские товары. Поэтому надеюсь, что моя инициатива по созданию торгового представительства в Тверской области в Республике Беларусь позволит и дальше расширять эти экономические связи".

Минск - Уфа: Башкортостан приедет на Форум регионов в Минск

Теплые отношения с Башкортостаном всегда были и остаются. Республика приедет к нам на Форум регионов в конце июня. А тем для диалога, как всегда, немало.

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана:

"Предприятия Республики Башкортостан и Республики Беларусь создают большие производства. Такие, как предприятия МАЗ и Уфимский троллейбусно-трамвайный завод. Их кооперация за последние 3 года позволила треть российского рынка себе забрать. Это, конечно, большие результаты".

На площадке форума движение постоянное. Каждые 5 минут подписываются соглашения, мероприятия сменяют друг друга. Приехав в Санкт-Петербург, каждый планирует встретиться с максимальным количеством партнеров. Делегации ведь из сотни стран.

Максим Ермолович, министр по антимонопольному регулированию и конкуренции ЕЭК news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b5fc5f0-f316-4ec2-9588-f1374601fb10/conversions/592020a5-98b5-4170-9ff1-2bea262590f2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b5fc5f0-f316-4ec2-9588-f1374601fb10/conversions/592020a5-98b5-4170-9ff1-2bea262590f2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b5fc5f0-f316-4ec2-9588-f1374601fb10/conversions/592020a5-98b5-4170-9ff1-2bea262590f2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b5fc5f0-f316-4ec2-9588-f1374601fb10/conversions/592020a5-98b5-4170-9ff1-2bea262590f2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Максим Ермолович, министр по антимонопольному регулированию и конкуренции ЕЭК:

"Россия, Германия, взаимодействие с представителями американского бизнеса. Большая группа американских бизнесменов прохаживается по павильонам, пытаясь найти какое-то взаимодействие с нашими партнерами из Российской Федерации и, конечно же, со странами Евразийского экономического союза".

Взаимный интерес: Глобальная международная кооперация во всех сферах

Глобальная международная кооперация, влияние искусственного интеллекта на энергетический ландшафт, новые драйверы делового партнерства внутри БРИКС и цифровая устойчивость экономик в эпоху глобальных киберконфликтов - это лишь часть тем сегодняшней деловой программы. Отдельное внимание участники уделили вопросам сотрудничества министерств связи стран СНГ.

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

"Это вопросы инфраструктурного обеспечения, вопросы освоения и стандартизации технологий искусственного интеллекта, в том числе в области связи. Мы обсуждаем и вопросы сотрудничества в области борьбы с кибермошенничеством".

Главная площадка для новых идей

Новости из Санкт-Петербурга разлетаются по лентам информагентств, про них говорят в теле- и радиоэфирах, а также в телеграм-каналах и социальных сетях. Вот такой огромный павильон для прессы, и сложно найти свободное место, если приедешь не к открытию форума.