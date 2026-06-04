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Международный диалог: ПМЭФ собрал делегации из 130 стран
Защита союзного рынка от необоснованного импорта из третьих стран, совершенствование единой промышленной политики, запуск электронной цифровой подписи и новых маршрутов пригородных поездов. А также активные контакты на уровне регионов. Союзную тематику сегодня обсудили на Петербургском международном экономическом форуме. А также в северной столице России мы открыли свою белорусскую деревню. Уже четвертую по счету. Какие проекты укрепляют интеграцию и что важно еще сделать сегодня?
Белорусский дом может появиться в Твери, а в Санкт-Петербурге мы открыли четвертую белорусскую деревню. Расскажем и о других наших договоренностях.
Развиваем пригородные железнодорожные перевозки
Прямые пригородные поезда из Витебска и Орши до Смоленска, стартовавшие со 2 апреля, курсируют с полными вагонами. Туристы и бизнес выбирают удобный маршрут. И спрос на билеты стимулирует открытие новых направлений, например, от Брянска до Гомеля.
Без пересадок - спрос на прямые авиамаршруты растет
А еще в двустороннем направлении за неделю не менее 144 авиарейсов. Готовы открывать новые и поддержать из бюджета Союзного государства. О нашей интеграции говорили на полях Петербургского международного экономического форума. Цифра дня - общий оборот товаров и услуг Беларуси и России в этом году может достичь рекордных 70 миллиардов долларов. Такого еще не было. Но это не повод снижать скорость.
Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
"Эту работу надо делать активнее и не только в производстве самого товара, но для того, чтобы этот товар быстрее попал к потребителю. Поэтому работа с маркетплейсами - взаимная работа, чтобы там присутствовало большинство наших белорусских и российских товаров. Это важно, и для достижения цели необходимо активно задействовать данные инструменты".
Союзная интеграция - развитие сотрудничества на уровне регионов
Взаиморасчеты в национальных валютах уже выше 99 %. Общая продукция будет выходить под брендом "Товар Союзного государства". Формируется реестр и обсуждаются меры поддержки производителей.
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга:
"У нас братские отношения с Республикой Беларусь, мы активно взаимодействуем. Огромный импульс развитию этого сотрудничества придают наши президенты. Буквально на днях мы получили 100 белорусских электробусов, как и обещал Александр Григорьевич Лукашенко. Президент свое слово сдержал - техника пришла вовремя, и сегодня она уже работает на городских улицах".
В Санкт-Петербурге открыли четвертую белорусскую деревню
4 июня в Санкт-Петербурге открылась четвертая белорусская деревня. Пространство, где можно купить все наши продукты.
Ирина Новикова, директор магазина "Белорусская деревня" (Санкт-Петербург):
"Сегодня, заключая контракты с белорусскими производителями в Республике Беларусь, поставляем сюда непосредственно, везем на полку и доводим до нашего покупателя. Являемся гарантом того, что это продукт белорусского качества от производителя до покупателя. И это вызывает своего рода доверие и потребность в открытии данных точек и магазинов".
Минск - Тверь: торговые дома представят всю линейку товаров
Договариваемся о новых проектах и с другими российскими регионами. С Тверью готовы делиться технологиями по льноводству и мелиорации земель. Предлагаем свою пассажирскую технику и пожарные машины. Тверь не прочь открыть свой торговый дом в Минске и содействовать появлению белорусского дома на своей территории.
Виталий Королев, губернатор Тверской области России:
"За 2025 год товарооборот с Республикой Беларусь составил 285 млн долларов. Это довольно большая цифра. Был у нас второй контрагент по экономическому экспорту. Первый Китай, но там совершенно другая история. Там они в основном закупают. А тут у нас совершенно с вами взаимный обмен. Мы и приобретаем у вас, и, конечно же, Беларусь приобретает наши тверские товары. Поэтому надеюсь, что моя инициатива по созданию торгового представительства в Тверской области в Республике Беларусь позволит и дальше расширять эти экономические связи".
Минск - Уфа: Башкортостан приедет на Форум регионов в Минск
Теплые отношения с Башкортостаном всегда были и остаются. Республика приедет к нам на Форум регионов в конце июня. А тем для диалога, как всегда, немало.
Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана:
"Предприятия Республики Башкортостан и Республики Беларусь создают большие производства. Такие, как предприятия МАЗ и Уфимский троллейбусно-трамвайный завод. Их кооперация за последние 3 года позволила треть российского рынка себе забрать. Это, конечно, большие результаты".
На площадке форума движение постоянное. Каждые 5 минут подписываются соглашения, мероприятия сменяют друг друга. Приехав в Санкт-Петербург, каждый планирует встретиться с максимальным количеством партнеров. Делегации ведь из сотни стран.
Максим Ермолович, министр по антимонопольному регулированию и конкуренции ЕЭК:
"Россия, Германия, взаимодействие с представителями американского бизнеса. Большая группа американских бизнесменов прохаживается по павильонам, пытаясь найти какое-то взаимодействие с нашими партнерами из Российской Федерации и, конечно же, со странами Евразийского экономического союза".
Взаимный интерес: Глобальная международная кооперация во всех сферах
Глобальная международная кооперация, влияние искусственного интеллекта на энергетический ландшафт, новые драйверы делового партнерства внутри БРИКС и цифровая устойчивость экономик в эпоху глобальных киберконфликтов - это лишь часть тем сегодняшней деловой программы. Отдельное внимание участники уделили вопросам сотрудничества министерств связи стран СНГ.
Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:
"Это вопросы инфраструктурного обеспечения, вопросы освоения и стандартизации технологий искусственного интеллекта, в том числе в области связи. Мы обсуждаем и вопросы сотрудничества в области борьбы с кибермошенничеством".
Главная площадка для новых идей
Новости из Санкт-Петербурга разлетаются по лентам информагентств, про них говорят в теле- и радиоэфирах, а также в телеграм-каналах и социальных сетях. Вот такой огромный павильон для прессы, и сложно найти свободное место, если приедешь не к открытию форума.
Завтра большой диалог здесь будет продолжен. Будут говорить про факторы роста экономики регионов, рынок труда и трансформацию навыков и профессий, экономику нового миропорядка. И центральная часть - на пленарном заседании выступит президент России.