Яркий старт на "Вытоках": юные художники, сыр с секретом и кино под звездами

Спорт, культура и все сокровенные традиции. Самое ожидаемое событие лета - фестиваль "Вытокі" в этот раз заглянул в Гомельскую область. Шестой сезон проекта принимает гостеприимный город Светлогорск, который известен своим производственным и техническим потенциалом.

Еще совсем молодой город, которому только исполнится 65 лет, но земля его помнит слишком многое. Светлогорск не просто так местные жители называют молодым городом на древней земле. Знакомство с регионом мы начали с его технического и производственного потенциала. Такие гиганты, как "СветлогорскХимволокно", а также продукция Рогачевского молочно-консервного комбината - это не просто визитная карточка Светлогорска и Гомельщины, но и флагманские производства, которые с особым удовольствием делились с нами своими секретами.

Виталий Сушко, начальник производственного участка "Рогачевского молочно-консервного комбината":

"У нас заложено четыре образца сыра, который сейчас созревает. В ближайшее время мы его продегустируем. Название новинке уже определили, но делиться подробностями я пока не хочу. Думаю, мы получим отличный, вкусный продукт. Он будет так же востребован, как и те сыры, которые вы сегодня видели и дегустировали на прилавках наших магазинов, а также на полках наших клиентов в других странах".

Виталий Осипенко, генеральный директор ООО "СветлогорскХимволокно":

"СветлогорскХимволокно" - это визитная карточка Светлогорска, ведь наше предприятие относится к числу градообразующих. Было построено в Светлогорске одним из первых. На сегодняшний день предприятие славится своей многопрофильностью. В нашем портфеле шесть товарных направлений, каждое из которых представляет собой отдельное производство. Это позволяет нам очень эффективно и гибко реагировать на те внешние изменения, которые случаются в мире, и обеспечивать устойчивую стабильную работу".

"Вытокі-2026": news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1c88e91-a691-4d07-a2d3-6261d8a6295b/conversions/5c38611f-fc9c-4c13-9775-3ce0d382981e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1c88e91-a691-4d07-a2d3-6261d8a6295b/conversions/5c38611f-fc9c-4c13-9775-3ce0d382981e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1c88e91-a691-4d07-a2d3-6261d8a6295b/conversions/5c38611f-fc9c-4c13-9775-3ce0d382981e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1c88e91-a691-4d07-a2d3-6261d8a6295b/conversions/5c38611f-fc9c-4c13-9775-3ce0d382981e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Совершенно другую грань города нам показал проект "Ежа з сэнсам". Поверьте, это было очень вкусно.

Валентина Дынич, соорганизатор культурно-спортивного фестиваля "Вытокі-2026":

"Несмотря на то, что город очень молодой, в этом году ему будет 65 лет, и тем не менее, место, на котором он возник, Шатилки, это XVI век. Поэтому его прошлое и настоящее находятся в гармоничном взаимодействии".

Красота вокруг и внутри каждого - уже традиционно юные художники региона в рамках проекта "Старт" получили свою минуту славы, разукрасив новую площадку многофункционального комплекса, орнамент которого имеет свой сакральный смысл.

Сергей Ашуха, автор дизайна росписи спорткомплекса:

"В этом году мы продолжаем раскрывать тему белорусских народных ремесел. От ткачества, которому были посвящены прошлые сезоны, мы перешли к соломоплетению. В концепции росписи горок и площадки мы стараемся сохранить все основные стилистические черты плетения соломки: четкость, каноничность формы, золотистый цвет и традиционных персонажей. При этом мы добавляем свежести и динамики за счет ярких современных оттенков".