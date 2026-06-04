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Масштабно, громко и вкусно - третий день работы выставки "БЕЛАГРО-2026"
Агропромышленная неделя в самом разгаре! 4 июля - третий день работы выставки "БЕЛАГРО-2026". Масштабно, громко и, как всегда, вкусно! На площадках собрались сотни посетителей, ищущих ярких впечатлений, и сотни компаний, нацеленных на поиск новых партнеров. Кстати, в этом году агрофорум установил рекорд по количеству участников — их почти 600. Расскажем о крупнейшей выставке сельскохозяйственных достижений на просторах СНГ.
Казалось бы, за те дни, что "Первый информационный" освещает выставку, уже можно было обо всем рассказать, все показать, а нам, журналистам, - еще и попробовать. Но тому, кто ни разу не посещал "БЕЛАГРО ", сложно представить эти масштабы. Особенно здесь, у павильона "Мяделки". Ходить по выставке можно долго, но каждый раз обязательно найдешь что-то эдакое. Поэтому сегодня мы собрали в материале все самое вкусное, технологичное и то, что ранее не попало в наш объектив.
Здесь куда ни глянь - новинка, особенно на открытой площадке. На целую неделю тут прописалась техника, которой еще только предстоит выйти в поля. Работать с ней аграриям станет гораздо проще, ведь их труд легким не назовешь.
Андрей Сиротенко, заместитель гендиректора торгового дома "Амкодор-Агро":
"Уникальная особенность посевного почвообрабатывающего агрегата KALINA 6000 MT в том, что он проводит предварительную обработку почвы благодаря двум рядам дисков диаметром 460 мм. Далее идет прикатка, а следом - уже 40 сошников, которые высевают заданную культуру. Это наш почвообрабатывающий посевной комплекс KALINA с ярким названием 6000 МТ. Также у нас представлен плуг чизельный. В этот раз мы привезли аналог "Гаспардо Артиглио" с шириной захвата 4 метра. До этого была 3-метровая модель, но, исходя из высокого спроса покупателей, мы выпустили 4-метровую машину".
И главное - сюда не приезжают показать что-то "новое" для виду и лишний раз покрасоваться перед посетителями. На выставке то, что принесет реальную пользу сельскому хозяйству. Нашему, и не только. Новейшая фреза, аналогов которой в Беларуси нет. А нам аппарат нужен: поможет в разы быстрее вовлекать залежные земли в хозяйственный оборот.
Дмитрий Григорьев, директор частного предприятия по продажам сельхозтехники:
"Это позволяет нам измельчать древесно-кустарниковую растительность и уничтожать выкорчеванные пни, а также производить рекультивацию земли для ее дальнейшего использования в сельском хозяйстве. Данный агрегат уже есть у белорусских сельхозпроизводителей и используется очень эффективно".
Функции сельскохозяйственного дрона очень полезны. Минимум усилий - и почва богата удобрениями или защищена от вредителей.
"Дроны, учитывая их автономную работу, преимущественно работают ночью. Мы им задаем задание, они самостоятельно ночью летают и нам распыляют. Все в программе мы задаем. Они знают, когда у них закончится жидкость, когда у них закончится заряд аккумулятора. Они нам заранее об этом говорят и самостоятельно возвращаются на место взлета. Наша задача в последующем - просто поменять аккумулятор, долить жидкость и нажать кнопку "Продолжить", - рассказал специалист по дронам.
"БЕЛАГРО" - это про презентовать и попытаться продать свой товар. Выйти на конкретные договоренности - уже полдела. Все-таки люди приезжают сюда пополнить свою экспортную корзину новым урожаем.
Михаил Суслов, коммерческий директор компании по производству рыбной продукции (Россия):
"Мы привезли замороженные полуфабрикаты, которые производим в Мурманске, котлеты и пельмени из атлантической трески. У вас в основном представлены наггетсы на рынке, где там большая панировка, а у нас такая домашняя котлетка рыбная, посыпанная сухариками. Преимущество перед многими, которые представлены на белорусском рынке, у нас полностью 100%-ный натуральный состав, никаких добавок".
Кстати, гости из столицы Заполярья уже ведут переговоры с крупными торговыми сетями Беларуси. Может, скоро и на нашем столе появятся эти морские языки. А пока довольствуемся премьерами отечественного производителя.
Виктор Митько, начальник отдела сбыта и снабжения производства по выпуску продукции из рыбы:
"Планируем в июле выпустить стерилизованную икру трески. Дегустации проходили на "БЕЛАГРО". Все хвалят, все спрашивают, где можно приобрести. Но, к сожалению, только в июле она появится на полках. У нас интерес - это рынок Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана. В принципе, мы работаем с Казахстаном, Арменией, Грузией и Россией".
Яблоку негде упасть, не то что на закрытой, но и на открытой экспозиции. Здесь все: от мала до велика. Значит, выбран верный путь: создать праздник не только для специалистов отрасли, но и для детей и их родителей. Все же лучше показать машинку не на картинке, а вживую.
В этом году новая точка в маршруте выставки - аллея мастеров. Не только эксклюзивные сувениры можно прикупить, но и пообщаться с настоящими умельцами, всю жизнь посвятившими благородному ремеслу.
Василий Яскевич, народный мастер Беларуси:
"В 2013 году мы возродили плетение наших белорусских полесских лаптей. Плетутся они из коры. Можно из липы, но в основном белорусы пряли из коры лозы. У нас есть кружок, мы передаем это мастерство нашим детям".
На протяжении не одного десятка лет "БЕЛАГРО" демонстрирует свои лучшие достижения. Ведь нет ничего невозможного, когда дело касается столь важных задач, как развитие сельского хозяйства и укрепление продовольственной безопасности. Беларусь в этом плане уверенно держит высокую планку, задавая тренды для всей международной аграрной отрасли.