Масштабно, громко и вкусно - третий день работы выставки "БЕЛАГРО-2026"

Агропромышленная неделя в самом разгаре! 4 июля - третий день работы выставки "БЕЛАГРО-2026". Масштабно, громко и, как всегда, вкусно! На площадках собрались сотни посетителей, ищущих ярких впечатлений, и сотни компаний, нацеленных на поиск новых партнеров. Кстати, в этом году агрофорум установил рекорд по количеству участников — их почти 600. Расскажем о крупнейшей выставке сельскохозяйственных достижений на просторах СНГ.

Казалось бы, за те дни, что "Первый информационный" освещает выставку, уже можно было обо всем рассказать, все показать, а нам, журналистам, - еще и попробовать. Но тому, кто ни разу не посещал "БЕЛАГРО ", сложно представить эти масштабы. Особенно здесь, у павильона "Мяделки". Ходить по выставке можно долго, но каждый раз обязательно найдешь что-то эдакое. Поэтому сегодня мы собрали в материале все самое вкусное, технологичное и то, что ранее не попало в наш объектив.

Здесь куда ни глянь - новинка, особенно на открытой площадке. На целую неделю тут прописалась техника, которой еще только предстоит выйти в поля. Работать с ней аграриям станет гораздо проще, ведь их труд легким не назовешь.

Андрей Сиротенко, заместитель гендиректора торгового дома "Амкодор-Агро" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a57f0ba-e6ce-4d52-ac2f-5c3286da8398/conversions/c32e0db2-960e-47a8-94ad-ce81259ea1ad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a57f0ba-e6ce-4d52-ac2f-5c3286da8398/conversions/c32e0db2-960e-47a8-94ad-ce81259ea1ad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a57f0ba-e6ce-4d52-ac2f-5c3286da8398/conversions/c32e0db2-960e-47a8-94ad-ce81259ea1ad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a57f0ba-e6ce-4d52-ac2f-5c3286da8398/conversions/c32e0db2-960e-47a8-94ad-ce81259ea1ad-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Сиротенко, заместитель гендиректора торгового дома "Амкодор-Агро":

"Уникальная особенность посевного почвообрабатывающего агрегата KALINA 6000 MT в том, что он проводит предварительную обработку почвы благодаря двум рядам дисков диаметром 460 мм. Далее идет прикатка, а следом - уже 40 сошников, которые высевают заданную культуру. Это наш почвообрабатывающий посевной комплекс KALINA с ярким названием 6000 МТ. Также у нас представлен плуг чизельный. В этот раз мы привезли аналог "Гаспардо Артиглио" с шириной захвата 4 метра. До этого была 3-метровая модель, но, исходя из высокого спроса покупателей, мы выпустили 4-метровую машину".

И главное - сюда не приезжают показать что-то "новое" для виду и лишний раз покрасоваться перед посетителями. На выставке то, что принесет реальную пользу сельскому хозяйству. Нашему, и не только. Новейшая фреза, аналогов которой в Беларуси нет. А нам аппарат нужен: поможет в разы быстрее вовлекать залежные земли в хозяйственный оборот.

"БЕЛАГРО-2026" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d9b6e2f-e6e2-4b1e-abde-30310ef69466/conversions/e093fcd8-f4f5-4028-b38b-474edc1da99b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d9b6e2f-e6e2-4b1e-abde-30310ef69466/conversions/e093fcd8-f4f5-4028-b38b-474edc1da99b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d9b6e2f-e6e2-4b1e-abde-30310ef69466/conversions/e093fcd8-f4f5-4028-b38b-474edc1da99b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d9b6e2f-e6e2-4b1e-abde-30310ef69466/conversions/e093fcd8-f4f5-4028-b38b-474edc1da99b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Григорьев, директор частного предприятия по продажам сельхозтехники:

"Это позволяет нам измельчать древесно-кустарниковую растительность и уничтожать выкорчеванные пни, а также производить рекультивацию земли для ее дальнейшего использования в сельском хозяйстве. Данный агрегат уже есть у белорусских сельхозпроизводителей и используется очень эффективно".

Функции сельскохозяйственного дрона очень полезны. Минимум усилий - и почва богата удобрениями или защищена от вредителей.

"Дроны, учитывая их автономную работу, преимущественно работают ночью. Мы им задаем задание, они самостоятельно ночью летают и нам распыляют. Все в программе мы задаем. Они знают, когда у них закончится жидкость, когда у них закончится заряд аккумулятора. Они нам заранее об этом говорят и самостоятельно возвращаются на место взлета. Наша задача в последующем - просто поменять аккумулятор, долить жидкость и нажать кнопку "Продолжить", - рассказал специалист по дронам.

специалист по дронам news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3853c68-e54c-4067-a7bf-fde32353da2d/conversions/157ec3c4-d8d9-4e22-a0b5-f1267fa9583c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3853c68-e54c-4067-a7bf-fde32353da2d/conversions/157ec3c4-d8d9-4e22-a0b5-f1267fa9583c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3853c68-e54c-4067-a7bf-fde32353da2d/conversions/157ec3c4-d8d9-4e22-a0b5-f1267fa9583c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3853c68-e54c-4067-a7bf-fde32353da2d/conversions/157ec3c4-d8d9-4e22-a0b5-f1267fa9583c-xl-___webp_1920.webp 1920w

"БЕЛАГРО" - это про презентовать и попытаться продать свой товар. Выйти на конкретные договоренности - уже полдела. Все-таки люди приезжают сюда пополнить свою экспортную корзину новым урожаем.

Михаил Суслов, коммерческий директор компании по производству рыбной продукции (Россия):

"Мы привезли замороженные полуфабрикаты, которые производим в Мурманске, котлеты и пельмени из атлантической трески. У вас в основном представлены наггетсы на рынке, где там большая панировка, а у нас такая домашняя котлетка рыбная, посыпанная сухариками. Преимущество перед многими, которые представлены на белорусском рынке, у нас полностью 100%-ный натуральный состав, никаких добавок".

Кстати, гости из столицы Заполярья уже ведут переговоры с крупными торговыми сетями Беларуси. Может, скоро и на нашем столе появятся эти морские языки. А пока довольствуемся премьерами отечественного производителя.

Виктор Митько, начальник отдела сбыта и снабжения производства по выпуску продукции из рыбы:

"Планируем в июле выпустить стерилизованную икру трески. Дегустации проходили на "БЕЛАГРО". Все хвалят, все спрашивают, где можно приобрести. Но, к сожалению, только в июле она появится на полках. У нас интерес - это рынок Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана. В принципе, мы работаем с Казахстаном, Арменией, Грузией и Россией".

Яблоку негде упасть, не то что на закрытой, но и на открытой экспозиции. Здесь все: от мала до велика. Значит, выбран верный путь: создать праздник не только для специалистов отрасли, но и для детей и их родителей. Все же лучше показать машинку не на картинке, а вживую.

В этом году новая точка в маршруте выставки - аллея мастеров. Не только эксклюзивные сувениры можно прикупить, но и пообщаться с настоящими умельцами, всю жизнь посвятившими благородному ремеслу.

Василий Яскевич, народный мастер Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81a11e90-0c35-4e1b-8c32-a337bb247516/conversions/5b9596a3-4db0-46ff-a1e0-f15647715ae9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81a11e90-0c35-4e1b-8c32-a337bb247516/conversions/5b9596a3-4db0-46ff-a1e0-f15647715ae9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81a11e90-0c35-4e1b-8c32-a337bb247516/conversions/5b9596a3-4db0-46ff-a1e0-f15647715ae9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81a11e90-0c35-4e1b-8c32-a337bb247516/conversions/5b9596a3-4db0-46ff-a1e0-f15647715ae9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Василий Яскевич, народный мастер Беларуси:

"В 2013 году мы возродили плетение наших белорусских полесских лаптей. Плетутся они из коры. Можно из липы, но в основном белорусы пряли из коры лозы. У нас есть кружок, мы передаем это мастерство нашим детям".