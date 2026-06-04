Че за?.. Крах экономики и вылет из Совбеза ООН - Мерц превращает Германию в "Закат Европы"

Германию впервые в истории выкинули из Совета Безопасности ООН. Вместо привычного громкого голоса - всего 104 "за" и поражение от Португалии и Австрии. Немцы все громче проклинают Мерца.

Куда катится мощнейшая экономика Европы и чьи интересы на самом деле представляет нынешний немецкий канцлер? Ответы на эти вопросы знают авторы подкаста "Че За?.." Александр Хоровец и Артем Строганов, а также их гостья, политобозреватель и ведущая "Первого информационного" Яна Менделева.

Исторический провал на выборах в Совбез

Германия впервые потерпела поражение на выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы. В тайном голосовании Генассамблеи большинство получили Португалия и Австрия, а ФРГ набрала лишь 104 голоса.

На протяжении всей послевоенной истории голос Германии в Совбезе звучал очень громко - к нему прислушивались. Теперь же немецких политиков просто "пробросили". Вину за это возложили на канцлера Фридриха Мерца и назвали это национальным позором.

Почему Германию "выкинули"? Причины разные, но одними из ключевых моментов, по мнению экспертов, являются позиция по Украине, которая вызывает у других стран много вопросов, и жесткая про-израильская линия в палестино-израильском конфликте (страны, поддерживающие Палестину, буквально так и сказали, что "такие друзья им не нужны".

В то же время Мерц заявляет, что это все происки России.

Артем Строганов: Прям как в стихотворении, которое "гуляет" по просторам интернета: "Кошка бросила котят - это Путин виноват!" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/648cbb5e-c911-4d87-a849-092eb2b81b77/conversions/ec704de7-3cd4-4009-ab54-a6c7ca397df4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/648cbb5e-c911-4d87-a849-092eb2b81b77/conversions/ec704de7-3cd4-4009-ab54-a6c7ca397df4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/648cbb5e-c911-4d87-a849-092eb2b81b77/conversions/ec704de7-3cd4-4009-ab54-a6c7ca397df4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/648cbb5e-c911-4d87-a849-092eb2b81b77/conversions/ec704de7-3cd4-4009-ab54-a6c7ca397df4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Отказ от российского газа и неконкурентоспособность немецкой экономики

Экономика Германии на грани. Локомотив Европы, кажется, "немножко заглох". Даже сам Мерц признал, что она во многих сферах становится неконкурентоспособной. Отказ от российского газа ударил крайне болезненно, автомобилестроение и химическая промышленность схлопываются, безработица достигла 3 млн человек (6,3 % населения страны).

К слову, в Беларуси в 2025 году уровень безработицы был рекордно низким - 2,5 %.

В Германии стали обыденностью антивоенные митинги. Люди не понимают, почему в тяжелое для экономики время миллиарды евро продолжают "утекать" на помощь Украине. При этом рейтинг Мерца упал до 13 % - он занял последнее, 20-е место в опросе INSA (данные Bild). 13 - несчастливое число, и в Германии это теперь чувствуют особенно остро.

Мерц - человек BlackRock, а не Германии

Фридрих Мерц - самый непопулярный канцлер за всю историю ФРГ. Его политика на самом деле направлена не на интересы немецкого народа, а на интересы транснациональных корпораций.

Александр Хоровец: Мерц чхать хотел на Германию. Ведь воспитывался он не за счет немецких налогоплательщиков, а за счет "дяди", который теперь говорит ему, как и что делать. news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ecffce0-df16-4a2e-bdf9-e1c02ab5e1e5/conversions/4b9aeaa6-2cfa-40d2-925b-5cab33912d35-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ecffce0-df16-4a2e-bdf9-e1c02ab5e1e5/conversions/4b9aeaa6-2cfa-40d2-925b-5cab33912d35-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ecffce0-df16-4a2e-bdf9-e1c02ab5e1e5/conversions/4b9aeaa6-2cfa-40d2-925b-5cab33912d35-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ecffce0-df16-4a2e-bdf9-e1c02ab5e1e5/conversions/4b9aeaa6-2cfa-40d2-925b-5cab33912d35-xl-___webp_1920.webp 1920w

Он давно "упоролся" в зеленую энергетику и представляет интересы BlackRock, которая, благодаря своему огромному капиталу и связям с правительствами и крупными корпорациями, является одной из самых влиятельных компаний в мире и (вместе с Vanguard и State Street) входит в "большую тройку", которая, по сути, управляет всем миром.

Даже внутри своей партии ХДС/ХСС (где когда-то правила Меркель) Мерц остался без поддержки. В партии уже готовят замену - премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии.

Восточная Германия ненавидит "зелено-либеральный" курс. Поэтому сегодня стремительно растут рейтинги Альтернативы для Германии (АДГ), возглавляемой Алис Вайдель, и партии BSW (ранее - "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость"). Эти две силы, выступающие с антиистеблишментных позиций, существенно потеснили традиционные либеральные и левоцентристские партии и одержали мощную победу на земельных выборах в восточных землях Германии (Саксония, Тюрингия, Бранденбург).

Германия катится по наклонной

Политика Мерца оказалась провальной по всем фронтам. Направленная не на свой народ, а на финансовый капитал и чужие интересы, они привела к потере Германией места в Совбезе ООН, экономическому спаду, антивоенным протестам и, как результат, рекордно низкому рейтингу самого канцлера.